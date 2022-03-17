Время любить и время ненавидеть: какая судьба ждет УПЦ МП и ее прихожан после войны

Во время войны России против Украины представители так называемой УПЦ МП отыграют довольно весомую роль. Так, священников филиала РПЦ в нашей стране уже неоднократно ловили на российской пропаганде, некоторые из них оказывались коллаборантами или диверсантами, как вот Михаил Павлушенко, которого поймали под Гостомелем в первые дни войны .

Какая же судьба ждет УПЦ МП после войны? Может быть, она войдет в состав ПЦУ или даже УГКЦ? Об этом подробно читайте в материале Styler ниже.

В то же время многие священники московского патриархата просят своего лидера Онуфрия выйти из состава РПЦ . Да и сам митрополит, жестко осуждающий действия РФ, будто и не против выйти из-под влияния Кирилла Гундяева. Главный российский батюшка, к слову, лично благословляет оккупантов на убийство мирных украинцев...

УПЦ МП объединится с ПЦУ после войны?

Прежде всего после победы Украины над российским захватчиком УПЦ МП должна изменить название, как это сделали, например, Театр русской драмы им. Леси Украинки в Киеве или "Русское радио в Украине".

"Надо этой церкви покаяться за промосковитскую позицию, которую она занимала до войны, стать самостоятельной и объединиться с ПЦУ", - убежден директор Института политических исследований Владимир Бондаренко.

Одним словом, при любых условиях УПЦ МП в нынешнем формате уже не будет.

Если же кто-то и решит остаться в единении с РПЦ, то это будет маргинальная группа, которая будет прятаться от всех.

Прихожане УПЦ МП (фото: РБК-Украина)

Что сейчас происходит в УПЦ МП?

Уже сейчас значительная часть духовенства этой церкви, особенно священники, которые служат на приходах, публично выступает за необходимость отделения от РПЦ.

Но есть такие, что выжидают. Особенно это касается архиереев.

"Некоторые из них искренне заявили об отказе вспоминать патриарха Кирилла во время богослужений. А часть высшего духовенства УПЦ МП - отмалчивается или призывает к какому-то абстрактному миру", - объясняет известный религиовед и культуролог Евгений Сависько.

"Фактически они выжидают: кто победит в этой войне, того они и поддержат. Они напоминают деда Нечипора из "Свадьбы в Малиновке". Только тот менял головной убор, а эти готовы и к смене юрисдикции", - добавляет эксперт.

Что делать прихожанам УПЦ МП?

Вопрос "куда пойти и с кем объединяться", говорит Сависько, будет самым сложным для клириков и прихожан этой церкви.

Прихожане УПЦ МП (фото: РБК-Украина)

Но и вариантов на самом деле немного. По сути - три.

Присоединиться к Православной церкви Украины. Однако здесь на пути стоит масса давних и недавних обид, мнимых и реальных, и опасения относительно возможных притеснений после присоединения. Войти в новую структуру под омофором Вселенского Патриарха. Пока, на Фанаре эту идею отвергают. Но неизвестно, как будет после войны. Присоединиться к Румынской православной церкви или к Украинской греко-католической церкви.

Как бы там ни было, но одно можно сказать точно: после того, как российские войска сознательно и намеренно уничтожили десятки храмов УПЦ в Украине, убили не одного священника, Онуфрий и его окружение должны как можно скорее принять решение об уходе от РПЦ - церкви, попы которой уже скоро будут, как минимум, подвергнуты анафеме.

Это пока единственное правильное решение.

Прихожане УПЦ МП (фото: РБК-Украина)