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Священники УПЦ Московского патриархата просят Онуфрия выйти из РПЦ

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Київ, Среда 02 марта 2022 11:39
Священники УПЦ Московского патриархата просят Онуфрия выйти из РПЦ Фото: предстоятель УПЦ Москвовского патриархата Онуфрий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На седьмой день войны России против Украины священники Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата потребовали выхода из состава Русской православной церкви (РПЦ). Для этого предстоятель Онуфрий должен созвать поместный собор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение священников УПЦ Московского патриархата.

В частности, в обращении они заявляют о том, что перестают поминать патриарха РПЦ Кирилла в богослужениях. А также просят митрополита Онуфрия созвать поместный собор для выхода из Московского патриархата и смены канонического статуса.

Напомним, ранее предстоятель Украинской православной церкви (МП) Онуфрий обратился к верующим и остальным гражданам из-за российского вторжения и выразил поддержку Вооруженным силам Украины.

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