Час кохати і час ненавидіти: яка доля чекає УПЦ МП і її прихожан після війни

Під час війни Росії проти України представники так званої УПЦ МП відіграють доволі вагому роль. Так, священиків філії РПЦ в нашій країні вже неодноразово ловили на російській пропаганді, деякі з них виявлялися колаборантами чи диверсантами, як от Михайло Павлушенко, якого упіймали під Гостомелем у перші дні війни .

Яка ж доля чекає УПЦ МП після війни? Можливо, вона увійде до складу ПЦУ чи навіть УГКЦ? Про це детально читайте у матеріалі Styler нижче.

У той же час багато священиків московського патріархату просять свого лідера Онуфрія вийти зі складу РПЦ . Та й сам митрополит, який жорстко засуджує дії РФ, ніби й не проти вийти з-під впливу Кирила Гундяєва. Головний російський батюшка, до слова, особисто благословляє окупантів на вбивство мирних українців...

УПЦ МП об'єднається з ПЦУ після війни?

Перш за все після перемоги України над російським загарбником УПЦ МП має змінити назву, як це зробили, наприклад, Театр російської драми ім. Лесі Українки в Києві чи "Русское радио в Украине".

"Треба цій церкві покаятись за промосковитську позицію, яку вона займала до війни, стати самостійною і об'єднатись з ПЦУ", - переконаний директор Інституту політичних досліджень Володимир Бондаренко.

Одним словом, за будь-яких умов УПЦ МП в нинішньому форматі вже не буде.

Якщо ж хтось і вирішить залишитися в єднанні з РПЦ, то це буде маргінальна група, котра ховатиметься від всіх.

Прихожани УПЦ МП (фото: РБК-Україна)

Що зараз відбувається у УПЦ МП?

Вже зараз значна частина духовенства цієї церкви, особливо священики, які служать на парафіях, публічно виступає за необхідність відокремлення від РПЦ.

Але є такі, що вичікують. Особливо це стосується архієреїв.

"Деякі з них щиро заявили про відмову згадувати патріарха Кирила під час богослужінь. А частина вищого духовенства УПЦ МП - відмовчується або закликає до якогось абстрактного миру", - пояснює відомий релігієзнавець і культуролог Євген Савісько.

"Фактично вони вичікують: хто переможе в цій війні, того вони і підтримають. Вони нагадують діда Нечипора з "Весілля в Малинівці". Тільки той міняв головний убір, а ці готові і до зміни юрисдикції", - додає експерт.

Що робити прихожанам УПЦ МП?

Питання "куди піти і з ким єднатися", каже Савісько, буде найскладнішим для кліриків та прихожан цієї церкви.

Прихожани УПЦ МП (фото: РБК-Україна)

Але й варіантів насправді небагато. По суті - три.

Приєднатися до Православної церкви України. Однак, тут на перепоні стоїть маса давніх і нещодавніх образ, уявних та реальних, та побоювання щодо можливих утисків після приєднання. Увійти до нової структури під омофором Вселенського Патріарха. Поки що, на Фанарі цю ідею відкидають. Але невідомо, як буде після війни. Приєднатися до Румунської православної церкви або до Української греко-католицької церкви.

Як би там не було, але одне можна сказати точно: після того, як російські війська свідомо й навмисно знищили десятки храмів УПЦ в Україні, вбили не одного священика, Онуфрій і його оточення мають якомога швидше ухвалити рішення про відхід від РПЦ - церкви, попи якої вже скоро будуть, як мінімум, піддані анафемі.

Це наразі єдине правильне рішення.

Прихожани УПЦ МП (фото: РБК-Україна)