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88-річний дідусь виїхав з Донецької області, щоб не отримувати громадянство РФ: вражаюча історія

88-річний дідусь вийшов з Очеретиного, щоб не отримувати громадянство Росії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Окуповану частину селища Очеретине Донецької області покинув 88-річний місцевий житель Іван Якович. Все через те, щоб не отримувати російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Тelegram-канал голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Вадима Філашкіна.

Що відомо

Дідусь самостійно вийшов на підконтрольну українським військовим територію, де його зустріли волонтери та доправили у Покровськ.

Вадим Філашкін зауважив, що завдяки співпраці з організацією "Схід-SOS" вдалося швидко організувати евакуацію дідуся до тимчасового притулку в Дніпрі.

Після цього Іван Якович буде перенаправлений до однієї з установ системи соціального захисту населення. У цьому закладі йому буде надано житло та всі необхідні соціальні послуги.

Іван Якович (фото: кадр з відео)

За словами чоловіка, окупанти забрали у нього український паспорт та хотіли видати російське громадянство. Однак, він не хотів цього, тому вирішив вийти з окупованої території.

При собі з документів у дідуся було лише пенсійне посвідчення, він зібрав свої речі в один рюкзак та пішов.

"Історія пана Івана вражає. Це громадянська позиція та любов до Батьківщини. Я щиро вдячний усім, хто підтримує жителів області. Ваша небайдужість рятує життя наших людей!" - наголосив Філашкін.

Додамо, що ситуація в Очеретиному погіршується. Російські війська змогли просунутися по трасі й захопити центр населеного пункту. 

Окупанти підхопили Сили оборони під час заміни підрозділів. Ворог зміг цим скористатися і сконцентрувати зусилля для захоплення частини Очеретиного. 

 

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