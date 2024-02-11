Вибралися з окупації. На територію України повернулися бабуся з онукою, - Прокудін

З окупації на підконтрольну територію України вдалося виїхати бабусі з 16-річною онукою. Вони довго не наважувалися виїхати через страх російських блокпостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram .

"Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати, бо боялися проходження ворожих блокпостів", - розповів Прокудін.

За його словами, з родиною тривалий час працювали відповідні українські служби, а також допомогли подолати всі перешкоди на шляху на вільну територію України.

Повернення українських дітей

На початку лютого Прокудін повідомляв про евакуацію двох дітей з окупованої частини Херсонської області. За його словами, з окупації вдалося врятувати дівчаток 15 і 16 років.

Раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україні загалом вдалось повернути 517 дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.