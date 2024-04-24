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88-летний дедушка уехал из Донецкой области, чтобы не получать гражданство РФ: впечатляющая история

88-летний дедушка вышел из Очеретиного, чтобы не получать гражданство России (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Оккупированную часть поселка Очеретиное Донецкой области покинул 88-летний местный житель Иван Яковлевич. Все потому, чтобы не получать российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Тelegram-канал главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадима Филашкина.

Что известно

Дедушка самостоятельно вышел на подконтрольную украинским военным территорию, где его встретили волонтеры и доставили в Покровск.

Вадим Филашкин отметил, что благодаря сотрудничеству с организацией "Схід-SOS" удалось быстро организовать эвакуацию дедушки во временное убежище в Днепре.

После этого Иван Яковлевич будет перенаправлен в одно из учреждений системы социальной защиты населения. В этом заведении будет предоставлено жилье и все необходимые социальные услуги.

Иван Яковлевич (фото: кадр с видео)

По словам мужчины, оккупанты забрали у него украинский паспорт и хотели выдать российское гражданство. Однако он не хотел этого, поэтому решил выйти из оккупированной территории.

При себе из документов у дедушки было только пенсионное удостоверение, он собрал свои вещи в один рюкзак и ушел.

"История пана Ивана поражает. Это гражданская позиция и любовь к Родине. Я искренне благодарен всем, кто поддерживает жителей области. Ваше неравнодушие спасает жизнь наших людей!" - подчеркнул Филашкин.

Добавим, что ситуация в Очеретиному ухудшается. Российские войска смогли продвинуться по трассе и захватить центр населенного пункта.

Оккупанты подхватили Силы обороны во время замены подразделений. Враг смог этим воспользоваться и сконцентрировать усилия по захвату части Очеретиного.

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