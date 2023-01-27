Що загрожує чоловікам, які виїхали за кордон незаконно: пояснення юриста

Під час воєнного стану в Україні діють обмеження по перетину державного кордону. Чоловікам, які досягли призовного віку, заборонено покидати межі країни. Виїхати за кордон може лише обмежена категорія громадян за наявності в них документів, які підтверджують дозвіл на виїзд.

Правоохоронні органи часто публікують новини про те, що викрили чергову схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Тим, хто сприяв виїзду незаконно, загрожує кримінальна відповідальність. А що загрожує тим чоловікам, які скористалися такою схемою і вже виїхали за кордон? Про це TRAVEL РБК-Україна запитало у юриста.

Незаконний виїзд чоловіків за кордон: що загрожує

Відповідальність настає, коли чоловіки виїздять за кордон незаконно, коли пропонують за виїзд хабар, коли їдуть з підробленими документами та в інших випадках.

За незаконний перетин кордону передбачено кілька видів відповідальності: адміністративна та кримінальна, нагадує РБК-Україна Олександр Трегуб, старший юрист БФ "Право на захист".

"Адмінвідповідальність за перетин кордону поза пунктами пропуску (через ліс, річку, у багажнику автомобіля тощо), надання чужого документа при перетині кордону (в тому числі паспорта жінки, відповідно переодягнувшись) передбачена статтею 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). За вчинення цього порушення передбачено штраф або адміністративний арешт", – пояснює співрозмовник.

Через війну в Україні на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ, розроблений порядок в'їзду та виїзду. За його порушення передбачена адміністративну відповідальність. Це стосується тих, хто вирішив потрапити до Росії через окуповану територію, через Крим, через Мелітополь або Запоріжжя.

"Відповідно до статті 204-4 КУпАП за перетин або спробу перетину лінії зіткнення або неконтрольованої ділянки державного кордону України будь-яким способом поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду або з використанням підроблених документів або які містять неправдиві відомості про людину або без дозволу відповідних органів влади на таких осіб буде накладений штраф", – додає він.

Фото: У суді треба буде довести, що чоловік виїздив саме для того, щоб ухилитися від мобілізації (unsplash.com)

Якщо чоловік вирішив перетнути кордон з підробленими документами, печатками, штампами або бланками, то такі дії будуть кваліфікуватись за статтею 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

"Наприклад, чоловік для перетину кордону використав підроблений паспорт, де зазначено, що чоловіку 17 років. Але йому насправді вже виповнилося 18. Або їде з підробленими висновками ВЛК про визнання непридатним. Відповідальність за вказаною статтею передбачена у вигляді накладення штрафу або обмеження волі", – зауважує Олександр Трегуб.

За пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі для перетину кордону передбачена відповідальність статтею 369 КК України у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до 4 років. Кримінальна відповідальність за цією статтею настає, якщо особа намагається підкупити прикордонника.

"Причому відповідальність настає за саму пропозицію дати хабаря за незаконний пропуск через кордон, незалежно від того чи прикордонник прийняв пропозицію і взяв хабаря. Та незалежно від того, чи в результаті вдалося перетнути кордон", – каже юрист БФ "Право на захист".

В усіх випадках незаконного перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років їх дії можуть також кваліфікуватися за статтею 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період), бо сьогодні найчастіше незаконний перетин здійснюють саме з метою ухилення від призову.

Покарання передбачається у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Але не варто думати, що будь-хто з чоловіків призовного віку, яка намагається незаконно перетнути кордон або вже його перетнув, щоб уникнути мобілізації, автоматично потраплятиме під дію статті 336 КК України, каже юрист.

"Якщо у суді зможуть довести, що незаконний перетин кордону чоловіком призовного віку вчинено саме з метою ухилення від мобілізації, тобто суб’єктивну сторону злочину (мотив, умисел), то лише тільки тоді такі протиправні діяння особи можуть кваліфікуватися як злочин, відповідальність за який передбачена статтею 336 КК України", – пояснює Олександр Трегуб.

В Україні також забороняють виїзд за кордон студентів іноземних університетів. Ми писали, чи випустять їх назад за кордон, якщо ті повернуться в Україну у справах.

Також повідомлялося, чи повертатимуть в Україну військовозобов'язаних з-за кордону.