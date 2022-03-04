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Враг уничтожил ТЭЦ в Ахтырке: фото и видео с разрушенного объекта

Автор: Светлана Мащенко

3 марта вражеские войска вновь атаковали Ахтырку Сумской области. В частности была уничтожена теплоэлектроцентраль, а также обстрелян вокзал, погибли люди.

Смотрите ниже в материале на фото и видео последствия атаки российских войск на мирный украинский город.

По официальным сообщением ГСЧС, предварительно погибли два человека.

Ахтырка - один из украинских городов, где ведутся активные боевые действия

В частности, еще в первые дни вторжения враг обстрелял детский сад, есть погибшие и раненые.

1 марта в городе было обстреляно воинскую часть.

28 февраля было взорвано нефтебазу в городе.

Ранее мы писали, что делать, если есть угроза обвала дома.

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