Как действовать в случае угрозы обвала здания: важная инструкция

После вторжения российских войск в Украину авиация врага неоднократно наносила удары по жилым домам. Поэтому украинцам напомнили, как действовать в случае, если есть угроза обвала дома.

Об этом рассказали в МВД Украины

Ранее мы писали, что важно иметь в аптечке для бомбоубежища. В Минздраве дали экстренный список.

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