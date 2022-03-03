Как действовать в случае угрозы обвала здания: важная инструкция
Фото: как действовать в случае угрозы обвала здания (ГСЧС)
После вторжения российских войск в Украину авиация врага неоднократно наносила удары по жилым домам. Поэтому украинцам напомнили, как действовать в случае, если есть угроза обвала дома.
Об этом рассказали в МВД Украины
Как действовать в случае угрозы обвала здания?
- Как можно быстрее покиньте дом. Не пользуйтесь лифтом.
- При возможности возьмите документы, деньги.
- Сообщите другим людям, которые находятся в здании, об угрозе обвала.
- Не создавайте давки во время эвакуации.
- Отойдите на безопасное расстояние от здания. Останавливайте тех, кто собирается прыгнуть из окон, балконов выше первого этажа.
Что делать, если невозможно покинуть здание?
- Займите наиболее выгодную позицию: проемы дверей, углы, спрячьтесь под стол, место под балками, каркасами.
- Держитесь подальше от окон, не выходите на балкон.
- По возможности перекройте воду, газ, обесточьте помещение.
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