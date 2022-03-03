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Как действовать в случае угрозы обвала здания: важная инструкция

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Четверг 03 марта 2022 11:37
Как действовать в случае угрозы обвала здания: важная инструкция Фото: как действовать в случае угрозы обвала здания (ГСЧС)
Автор: Светлана Мащенко

После вторжения российских войск в Украину авиация врага неоднократно наносила удары по жилым домам. Поэтому украинцам напомнили, как действовать в случае, если есть угроза обвала дома.

Об этом рассказали в МВД Украины

Как действовать в случае угрозы обвала здания?

  • Как можно быстрее покиньте дом. Не пользуйтесь лифтом.
  • При возможности возьмите документы, деньги.
  • Сообщите другим людям, которые находятся в здании, об угрозе обвала.
  • Не создавайте давки во время эвакуации.
  • Отойдите на безопасное расстояние от здания. Останавливайте тех, кто собирается прыгнуть из окон, балконов выше первого этажа.

Что делать, если невозможно покинуть здание?

  • Займите наиболее выгодную позицию: проемы дверей, углы, спрячьтесь под стол, место под балками, каркасами.
  • Держитесь подальше от окон, не выходите на балкон.
  • По возможности перекройте воду, газ, обесточьте помещение.

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