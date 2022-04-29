Ворог точно не пройде: дивіться відео, як дітлахи на "блокпосту" обороняють рідне село
Колаж РБК-Україна: Діти на блокпосту захищають село від російського ворога
В селі Соколівка Ярмолинецького району Хмельницької області дітлахи влаштували імпровізований блокпост, на якому зупиняють автівки і просять сказати пароль.
Про це розповів співробітник МВС Федір Пронак у Facebook.
На кадрах видно, що група дітлахів різного віку озброїлася іграшковими автоматами і зупиняє автівки.
"Слава Україні! Скажіть слово "паляниця". А "Укрзалізниця. Проїжджайте. Щасливої дороги", - допитує водія постовий.
Водій дав настанову дітлахам спиняти ворогів.
"Якщо будуть "руськіє", ми їх будемо стріляти", - показує малюк.
Українці в коментарях пишуть, що ворог точно не пройде:
- Проїжджали також цей блокпост і заспокоїлися - ворог точно не пройде.
- З такими захисниками, ми не пропадемо. Слава Україні.
- Молодці! Ці діти - це гарантія нашої перемоги і світлого майбутнього нашої країни!
- Дуже приємно, і в той же час сумно. Хто ж міг подумати що наші дітки будуть так грати.
- Молодці. Прокляті раші, навіть діти вас ненавидять. А ви думали, що так просто завоюєте Україну. Слава Україні, слава захисникам слава народу.
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