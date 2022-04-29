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Ворог точно не пройде: дивіться відео, як дітлахи на "блокпосту" обороняють рідне село

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П'ятниця 29 квітня 2022 15:30
Ворог точно не пройде: дивіться відео, як дітлахи на "блокпосту" обороняють рідне село Колаж РБК-Україна: Діти на блокпосту захищають село від російського ворога
Автор: Світлана Мащенко

В селі Соколівка Ярмолинецького району Хмельницької області дітлахи влаштували імпровізований блокпост, на якому зупиняють автівки і просять сказати пароль.

Про це розповів співробітник МВС Федір Пронак у Facebook.

На кадрах видно, що група дітлахів різного віку озброїлася іграшковими автоматами і зупиняє автівки.

"Слава Україні! Скажіть слово "паляниця". А "Укрзалізниця. Проїжджайте. Щасливої дороги", - допитує водія постовий.

Водій дав настанову дітлахам спиняти ворогів.

"Якщо будуть "руськіє", ми їх будемо стріляти", - показує малюк.

Українці в коментарях пишуть, що ворог точно не пройде:

  • Проїжджали також цей блокпост і заспокоїлися - ворог точно не пройде.
  • З такими захисниками, ми не пропадемо. Слава Україні.
  • Молодці! Ці діти - це гарантія нашої перемоги і світлого майбутнього нашої країни!
  • Дуже приємно, і в той же час сумно. Хто ж міг подумати що наші дітки будуть так грати.
  • Молодці. Прокляті раші, навіть діти вас ненавидять. А ви думали, що так просто завоюєте Україну. Слава Україні, слава захисникам слава народу.

Раніше ми писали, що на Кіпрі дітлахи закидали росіян камінням.

Також повідомлялося, що маленький Богдан разом з прикордонниками боронить в'їзд до Харкова.

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блокпост Війна Росії проти України
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