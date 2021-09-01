Врачи выяснили, когда употребление гречки бывает вредным

Для кого гречка противопоказана

Кашей не следует увлекаться женщинам после 40 лет. Связано это с тем, что в таком возрасте организм испытывает особую потребность в кальции. А частое употребление гречки мешает минералу полноценно усваиваться. Это чревато развитием остеопороза, проблемами с зубами и так далее.

Гречка может также навредить, если у вас есть проблемы с пищеварительным трактом. Диетологи говорят, что после употребления каши могут быть спазмы желудка и другие дискомфортные явления.

Гречка богата магнием, переизбыток которого опасен для людей с низким давлением. Этот микроэлемент расслабляет стенки сосудов, что может еще больше снизить давление. По этой же причине с гречкой следует быть осторожнее беременным женщинам.

Чем полезна гречка?

Каша из гречневой крупы содержит большое количество незаменимых для организма аминокислот. А сложные углеводы помогают насыщению и правильной работе желудочно-кишечного тракта.

Благодаря содержанию флавоноидов, кверцетина и рутина, гречневая каша помогает укреплению стенок сосудов и является естественным лекарством для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кроме того полезные вещества, содержащиеся в каше способствуют повышению уровня гемоглобина в крови и снижению кровяного давления.

Минеральный состав гречки очень богат, она содержит:

железо,

марганец,

магний,

фосфор,

калий,

кальций,

кремний,

Витамины: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP и холин.

Какую кашу диетологи считают самой вредной

Врачи называют манку и белый рис наиболее вредными кашами. В них крайне мало витаминов и минеральных веществ, зато в избытке вредных быстрых углеводов.

А вот при заболеваниях желудочно-кишечного тракта такие каши будут уместны в рационе, так как они легко усваиваются.