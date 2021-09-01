Лікарі з'ясували, коли вживання гречки буває шкідливим

Для кого гречка протипоказана

Кашею не слід захоплюватися жінкам після 40 років. Пов'язано це з тим, що в такому віці організм відчуває особливу потребу в кальції. А часте вживання гречки заважає мінералу повноцінно засвоюватися. Це загрожує розвитком остеопорозу, проблемами з зубами і так далі.

Гречка може також нашкодити, якщо у вас є проблеми з травним трактом. Дієтологи кажуть, що після вживання каші можуть бути спазми шлунка та інші дискомфортні явища.

Гречка багата магнієм, надлишок якого небезпечний для людей з низьким тиском. Цей мікроелемент розслабляє стінки судин, що може ще більше знизити тиск. З цієї ж причини з гречкою слід бути обережніше вагітним жінкам.

Чим корисна гречка?

Каша з гречаної крупи містить велику кількість незамінних для організму амінокислот. А складні вуглеводи допомагають насиченню і правильній роботі шлунково-кишкового тракту.

Завдяки вмісту флавоноїдів, кверцетину і рутина, гречана каша допомагає зміцненню стінок судин і є природними ліками для профілактики захворювань серцево-судинної системи.

Крім того корисні речовини, що містяться в каші сприяють підвищенню рівня гемоглобіну в крові і зниженню кров'яного тиску.

Мінеральний склад гречки дуже багатий, вона містить:

залізо,

марганець,

магній,

фосфор,

калій,

кальцій,

кремній,

Вітаміни: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP і холін.

Яку кашу дієтологи вважають найшкідливішою

Лікарі називають манку і білий рис найбільш шкідливими кашами. У них вкрай мало вітамінів і мінеральних речовин, зате в надлишку шкідливих швидких вуглеводів.

А ось при захворюваннях шлунково-кишкового тракту такі каші будуть доречні в раціоні, так як вони легко засвоюються.