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Врачи выяснили, кому категорически нельзя есть болгарский перец

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Понедельник 30 августа 2021 07:01
Врачи выяснили, кому категорически нельзя есть болгарский перец Фото: Кому нельзя есть болгарский перец (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Болгарский перец - один из любимых среди украинцев овощей. Его фаршируют, делают салаты, добавляют в рагу, консервируют на зиму. Сладкий и яркий овощ - настоящая витаминная бомба, но некоторым людям от его употребления следует отказаться.

Об этом пишет MedicalNewsToday.

Кому следует отказаться от употребления перца

Перец богат клетчаткой, которая может ухудшить состояние, если вы страдаете язвой, гастритом или геморроем.

Овощ противопоказан людям с гипотонией, так как ему свойственно снижать давление.

Осторожнее с перцем нужно быть аллергикам - он может спровоцировать сыпь и даже трудность с дыханием.

Не стоит употреблять перец людям с индивидуальной непереносимостью овоща. Он может вызывать проблемы с пищеварением, раздражение кишечника или усилить воспаление.

В чем польза болгарского перца

Болгарский перец - рекордсмен среди овощей по содержанию витамина С. Съев всего один овощ в день, вы покроете суточную потребность. Много в перце и витамина Р, который работает в тандеме с витамином С, защищая сосуды.

В болгарском перце есть и полезные витамины группы В, которые способны улучшить настроение и витамин А (каротин), который улучшает состояние кожи и волос.

Калий, железо, кремний, йод - также содержатся в перце, что делает пользу от его поедания неоценимой.

Овощ богат клетчаткой и при этом низкокалориен, что очень важно для тех, кто борется с лишним весом.

Как лучше готовить перец, и какой цвет предпочесть

К сожалению, множество полезных веществ при термической обработке улетучиваются из перца. Поэтому его лучше есть в сыром виде. Если же есть проблемы с ЖКТ, лучше запеките перец в духовке.

А вот какой перец предпочесть - зеленый, желтый, красный или оранжевый - зависит от ваших вкусовых предпочтений. Но стоит учесть, что зеленый перец становится горьким при термической обработке, а красный немного слаще, чем другие.

Салат ж из микса перцев доставит вам не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие!

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