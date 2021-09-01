Врачи выяснили, когда употребление гречки бывает вредным

О пользе гречневой каши написаны целые трактаты, ведь крупа и правда считается универсальным продуктом и едва ли не растительным заменителем мяса. Но врачи говорят, что употреблять такую кашу можно далеко не всем, так как это чревато неприятными последствиями для здоровья.

Для кого гречка противопоказана

Кашей не следует увлекаться женщинам после 40 лет. Связано это с тем, что в таком возрасте организм испытывает особую потребность в кальции. А частое употребление гречки мешает минералу полноценно усваиваться. Это чревато развитием остеопороза, проблемами с зубами и так далее.

Гречка может также навредить, если у вас есть проблемы с пищеварительным трактом. Диетологи говорят, что после употребления каши могут быть спазмы желудка и другие дискомфортные явления.

Гречка богата магнием, переизбыток которого опасен для людей с низким давлением. Этот микроэлемент расслабляет стенки сосудов, что может еще больше снизить давление. По этой же причине с гречкой следует быть осторожнее беременным женщинам.

Чем полезна гречка?

Каша из гречневой крупы содержит большое количество незаменимых для организма аминокислот. А сложные углеводы помогают насыщению и правильной работе желудочно-кишечного тракта.

Благодаря содержанию флавоноидов, кверцетина и рутина, гречневая каша помогает укреплению стенок сосудов и является естественным лекарством для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кроме того полезные вещества, содержащиеся в каше способствуют повышению уровня гемоглобина в крови и снижению кровяного давления.

Минеральный состав гречки очень богат, она содержит:

железо,

марганец,

магний,

фосфор,

калий,

кальций,

кремний,

Витамины: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP и холин.

Какую кашу диетологи считают самой вредной

Врачи называют манку и белый рис наиболее вредными кашами. В них крайне мало витаминов и минеральных веществ, зато в избытке вредных быстрых углеводов.

А вот при заболеваниях желудочно-кишечного тракта такие каши будут уместны в рационе, так как они легко усваиваются.