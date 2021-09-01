Лікарі з'ясували, коли вживання гречки буває шкідливим

Про користь гречаної каші написані цілі трактати, адже крупа і правда вважається універсальним продуктом і ледь не рослинним замінником м'яса. Але лікарі кажуть, що вживати таку кашу можна далеко не всім, так як це загрожує неприємними наслідками для здоров'я.

Для кого гречка протипоказана

Кашею не слід захоплюватися жінкам після 40 років. Пов'язано це з тим, що в такому віці організм відчуває особливу потребу в кальції. А часте вживання гречки заважає мінералу повноцінно засвоюватися. Це загрожує розвитком остеопорозу, проблемами з зубами і так далі.

Гречка може також нашкодити, якщо у вас є проблеми з травним трактом. Дієтологи кажуть, що після вживання каші можуть бути спазми шлунка та інші дискомфортні явища.

Гречка багата магнієм, надлишок якого небезпечний для людей з низьким тиском. Цей мікроелемент розслабляє стінки судин, що може ще більше знизити тиск. З цієї ж причини з гречкою слід бути обережніше вагітним жінкам.

Чим корисна гречка?

Каша з гречаної крупи містить велику кількість незамінних для організму амінокислот. А складні вуглеводи допомагають насиченню і правильній роботі шлунково-кишкового тракту.

Завдяки вмісту флавоноїдів, кверцетину і рутина, гречана каша допомагає зміцненню стінок судин і є природними ліками для профілактики захворювань серцево-судинної системи.

Крім того корисні речовини, що містяться в каші сприяють підвищенню рівня гемоглобіну в крові і зниженню кров'яного тиску.

Мінеральний склад гречки дуже багатий, вона містить:

залізо,

марганець,

магній,

фосфор,

калій,

кальцій,

кремній,

Вітаміни: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP і холін.

Яку кашу дієтологи вважають найшкідливішою

Лікарі називають манку і білий рис найбільш шкідливими кашами. У них вкрай мало вітамінів і мінеральних речовин, зате в надлишку шкідливих швидких вуглеводів.

А ось при захворюваннях шлунково-кишкового тракту такі каші будуть доречні в раціоні, так як вони легко засвоюються.