Врачи выяснили, сколько пива полезно пить в день

Все о пользе пива

Недавно японские ученые нашли в пиве вещество под названием ксантогумол. Как оказалось, оно способно защитить мозг человека от возрастных изменений и даже онкологии.

Регулярное употребление напитка может снизить вероятность образования камней в почках, пишет sport-express.

Хмельной напиток содержит такие необходимые человеку витамины и микроэлементы:

калий, магний, фосфор, цинк, железо, медь,

витамины В1 и В2 (в литре напитка около 50% от дневной нормы),

витамин С (на один литр 70% от дневной нормы),

фолиевая и никотиновая кислота.

Конечно же в пиве немало вреда

В нем содержатся такие неполезные вещества:

сивушные масла,

альдегиды,

эфиры и метанол.

Если злоупотреблять пивом, может развиться алкоголизм. При этом зависимость от пива считается очень коварной, ведь употребление этого напитка принимается обществом более лояльно, в отличие от крепких напитков.

В составе пива есть тяжелый металл - кобальт. Он попадает туда из хмеля, шишки которого используют в пивоварении. Кобальт очень вреден для сердца.

Пиво меняет гормональный фон женщин и мужчин

Кроме того в пиве есть фитогормоны, которые у мужчин вызывают такие изменения, как рост живота, грудных желез, мышцы теряют тонус, снижается либидо.

У женщин на лице появляется растительность, голос становится более грубым, фигура становится угловатой, может нарушаться менструальный цикл, возрастает риск развития рака молочной железы.

Если вы не превышаете норму, то пиво может помочь:

улучшить пищеварительные процессы,

стимулировать выделение желудочного сока,

ускорить метаболизм.

Какая же доза безопасна?

Для мужчин одноразовой дозой является один литр, а для женщин - 500 мл. Но это конечно же не ежедневно.