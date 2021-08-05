Врачи выяснили, сколько пива полезно пить в день

Врачи выяснили, сколько пива можно безопасно выпить в день, рассказали, в чем польза напитка, почему от него можно набрать вес.
Сколько пива можно выпить в день, чтобы не навредить здоровью - читайте ниже в нашем материале.
Недавно японские ученые нашли в пиве вещество под названием ксантогумол. Как оказалось, оно способно защитить мозг человека от возрастных изменений и даже онкологии.
Регулярное употребление напитка может снизить вероятность образования камней в почках, пишет sport-express.
Хмельной напиток содержит такие необходимые человеку витамины и микроэлементы:
В нем содержатся такие неполезные вещества:
Если злоупотреблять пивом, может развиться алкоголизм. При этом зависимость от пива считается очень коварной, ведь употребление этого напитка принимается обществом более лояльно, в отличие от крепких напитков.
В составе пива есть тяжелый металл - кобальт. Он попадает туда из хмеля, шишки которого используют в пивоварении. Кобальт очень вреден для сердца.
Кроме того в пиве есть фитогормоны, которые у мужчин вызывают такие изменения, как рост живота, грудных желез, мышцы теряют тонус, снижается либидо.
У женщин на лице появляется растительность, голос становится более грубым, фигура становится угловатой, может нарушаться менструальный цикл, возрастает риск развития рака молочной железы.
Для мужчин одноразовой дозой является один литр, а для женщин - 500 мл. Но это конечно же не ежедневно.
Ранее медики рассказали, что произойдет с организмом, если на два месяца полностью отказаться от алкоголя.
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