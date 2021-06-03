Врачи назвали последствия полного отказа от алкоголя на два месяца

Медики перечислили изменения, которые произойдут с вашим организмом, если вы полностью откажетесь от употребления алкоголя на два месяца. По словам врачей, каждый из органов скажет вам спасибо, а отражению в зеркале вы не сможете нарадоваться. Как восстановится ваше тело без алкоголя - читайте ниже в нашем материале.

Почки

Этому парному органу потребуется время, чтобы вывести вредные продукты распада этанола - ацетальдегид и уксусную кислоту. Именно через пару месяцев, они полностью выйдут из организма. Вы вскоре заметите, что отечность ушла, а боль и тяжесть в пояснице (если такая была) вас оставила без всяких таблеток.

Печень

Этот орган страдает от алкоголя в первую очередь. Но при этом печени будет достаточно всего месяца, чтобы восстановится и вернуться к здоровому функционированию. Если же вы злоупотребляли спиртным, понадобится больше времени - от двух месяцев до полугода.

Поджелудочная железа

При частом употреблении алкоголя увеличивается количество белков в панкреатическом соке. Это приводит к закупорке выводных протоков поджелудочной и как результат - фиброзу органа.

Желудок

Орган очень сильно страдает от алкоголя - слизистая раздражается из-за воздействия этилового спирта, могут даже появляться язвы. При отказе от горячительных напитков желудок быстро восстанавливается.

Мозг

Давно доказано, что регулярные возлияния нарушают функции мозга. При этом этанол покидает мозг человека через 21 день после последнего употребления алкоголя (если количество было умеренным). А в более запущенных случаях нужно больше времени.

Сердце

Токсины, которые образуются в результате распада алкоголя, приводят к нарушению сердечного ритма, повышают артериальное давление, сгущают кровь. Отказ от алкоголя даже на 30 дней уже поможет снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление и пульс.

Нервная система

Раздражительность, уныние, бессонница. Все это - последствия чрезмерного увлечения спиртными напитками. Спустя два месяца отказа от алкоголя спать вы будете намного крепче, дольше. Кроме того вкусовые ощущения и обоняние станут богаче.

Кожа

Уже после 21 дня полной трезвости ваша кожа скажет вам спасибо. Исчезнут раздражения и высыпания на лице. Цвет лица станет более однородным и здоровым. Уйдут мешки под глазами и отеки.

Зубы

Зубы тоже подвержены разрушительному воздействию алкоголя. Сухость во рту, которая возникает после употребления алкоголя - следствие нарушения слюноотделения, что разрушает зубную эмаль. После двух месяцев вы удивитесь, увидев, как побелели ваши зубы.