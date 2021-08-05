Лікарі з'ясували, скільки пива корисно пити в день

Лікарі з'ясували, скільки пива можна безпечно випити в день, розповіли, в чому користь напою, чому від нього можна набрати вагу.
Скільки пива можна випити в день, щоб не нашкодити здоров'ю - читайте нижче в нашому матеріалі.
Нещодавно японські вчені знайшли в пиві речовину під назвою ксантогумол. Як виявилося, воно здатне захистити мозок людини від вікових змін і навіть онкології.
Регулярне вживання напою може знизити ймовірність утворення каменів у нирках, пише sport-express.
Хмільний напій містить такі необхідні людині вітаміни і мікроелементи:
У ньому містяться такі некорисні речовини:
Якщо зловживати пивом, може розвинутися алкоголізм. При цьому залежність від пива вважається дуже підступною, адже вживання цього напою приймається суспільством більш лояльно, на відміну від міцних напоїв.
У складі пива є важкий метал - кобальт. Він потрапляє туди з хмелю, шишки якого використовують в пивоварінні. Кобальт дуже шкідливий для серця.
Крім того в пиві є фітогормони, які у чоловіків викликають такі зміни, як ріст живота, грудних залоз, м'язи втрачають тонус, знижується лібідо.
У жінок на обличчі з'являється рослинність, голос стає більш грубим, фігура стає незграбною, може порушуватися менструальний цикл, зростає ризик розвитку раку молочної залози.
Для чоловіків одноразовою дозою є один літр, а для жінок - 500 мл. Але це звичайно ж не щодня.
Раніше медики розповіли, що станеться з організмом, якщо на два місяці повністю відмовитися від алкоголю.
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