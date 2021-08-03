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Врачи выяснили, кому категорически нельзя есть креветки

Новина українською →
Вторник 03 августа 2021 07:40
Врачи выяснили, кому категорически нельзя есть креветки Фото: Врачи выяснили, кому нельзя есть креветки (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Креветки - любимый многими морской деликатес, который особенно популярен на летних курортах. Но с их употреблением нужно быть осторожнее, так как есть морепродукт можно далеко не всем.

Об этом пишет foodinformer.

В чем польза креветок

В морепродукте мало калорий, но очень много белка и разных микроэлементов. Больше всего - фосфора, цинка, меди, а также определенное количество йода.

Регулярное употребление креветок предотвращает появление анемии.

Креветки восполняют дефицит йода и поддерживают щитовидную железу в здоровом и рабочем состоянии.

Креветки рекомендуют есть диабетикам. В них нет углеводов, зато содержатся антиоксиданты и жирные кислоты Омега-3, которые необходимы при этой болезни.

В составе креветок большое количество микроэлементов, участвующих в деятельности отдельных антиоксидантов. Последние борются со многими свободными радикалами и являются профилактическим средством против рака.

Кроме того креветки:

  • способствуют похудению,
  • укрепляют нервную систему,
  • делают крепче кости,
  • служат профилактикой при тромбообразовании.

Кому категорически нельзя есть креветки

Исключить из рациона морепродукт нужно полностью тем, у кого на него аллергия.

Если у вас пищевая непереносимость креветок, их нужно употреблять с осторожностью, наблюдая за своим состоянием.

Креветки содержат холестерол. Он считается полезным для организма, но поступающий в организм холестерол увеличивает уровень холестерина в крови.

Ранее врачи рассказали, кому категорически запрещено есть арбузы.

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