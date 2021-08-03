Врачи выяснили, кому категорически нельзя есть креветки
Креветки - любимый многими морской деликатес, который особенно популярен на летних курортах. Но с их употреблением нужно быть осторожнее, так как есть морепродукт можно далеко не всем.
Об этом пишет foodinformer.
В чем польза креветок
В морепродукте мало калорий, но очень много белка и разных микроэлементов. Больше всего - фосфора, цинка, меди, а также определенное количество йода.
Регулярное употребление креветок предотвращает появление анемии.
Креветки восполняют дефицит йода и поддерживают щитовидную железу в здоровом и рабочем состоянии.
Креветки рекомендуют есть диабетикам. В них нет углеводов, зато содержатся антиоксиданты и жирные кислоты Омега-3, которые необходимы при этой болезни.
В составе креветок большое количество микроэлементов, участвующих в деятельности отдельных антиоксидантов. Последние борются со многими свободными радикалами и являются профилактическим средством против рака.
Кроме того креветки:
- способствуют похудению,
- укрепляют нервную систему,
- делают крепче кости,
- служат профилактикой при тромбообразовании.
Кому категорически нельзя есть креветки
Исключить из рациона морепродукт нужно полностью тем, у кого на него аллергия.
Если у вас пищевая непереносимость креветок, их нужно употреблять с осторожностью, наблюдая за своим состоянием.
Креветки содержат холестерол. Он считается полезным для организма, но поступающий в организм холестерол увеличивает уровень холестерина в крови.
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