Врачи выяснили последствия частого поедания яблок с кожурой

"Многие исследования показали, что пищевая ценность кожуры яблок в 4-6 раз выше, чем мякоти", - пишет специалист.

Почему кожура яблока полезнее самого яблока

Кожура яблок является источником превосходных пищевых волокон. Около двух третей пищевых волокон содержится в кожуре яблок, и лишь треть - в самом плоде.

Кроме того большинство яблочных полифенолов содержится в кожуре яблок - примерно в 2,5 раза больше мякоти. Яблочный полифенол является биологически активным материалом с сильным антиоксидантом.

Содержание калия и витамина Е в кожуре яблок в 2 раза и в 4 раза больше, чем в мякоти соответственно.

Кожура среднего яблока содержит 8,5 мг витамина С и 100 (МЕ) витамина А.

"Согласно последним исследованиям, люди, которые едят яблоко в день, имеют гораздо более сильную иммунную функцию и устойчивость, чем люди, которые не едят яблоки, и менее чувствительны к другим вирусам и бактериям", - добавила доктор.

Она рекомендует съедать 2 яблока в день, чтобы избежать лишней фруктозы и проблем с пищеварением.

Как помыть яблоки правильно

Если вы волнуетесь за "химию" на кожуре, ее можно смыть раствором пищевой соды (чайная ложка на литр). А затем прополоснуть плоды под проточной водой.

Так же можно смыть и воск, которым иногда покрывают плоды "для товарного вида".

Вытрите яблоки, выложите в вашу фруктовую тарелку, и пусть ваши домашние с удовольствием перекусывают ароматными и такими полезными плодами.