Лікарі з'ясували наслідки частого поїдання яблук зі шкіркою

"Багато досліджень показали, що харчова цінність шкірки яблук у 4-6 разів вище, ніж м'якоті", - пише спеціаліст.

Чому шкірка яблука корисніша за саме яблуко

Шкірка яблук є джерелом чудових харчових волокон. Близько двох третин харчових волокон міститься в шкірці яблук, і лише третина - в самому плоді.

Крім того більшість яблучних поліфенолів міститься в шкірці яблук - приблизно в 2,5 рази більше м’якоті. Яблучний поліфенол є біологічно активним матеріалом з сильним антиоксидантом.

Вміст калію та вітаміну Е в шкірці яблук у 2 рази та в 4 рази більше, ніж у м'якоті відповідно.

Шкірка середнього яблука містить 8,5 мг вітаміну С і 100 (МО) вітаміну А.

"Згідно з останніми дослідженнями, люди, які їдять яблуко в день, мають набагато сильнішу імунну функцію та стійкість, ніж люди, які не їдять яблука, і менш чутливі до інших вірусів і бактерій", - додала доктор.

Вона рекомендує з'їдати 2 яблука на день, щоб уникнути зайвої фруктози і проблем з травленням.

Як помити яблука правильно

Якщо ви хвилюєтеся за "хімію" на шкірці, її можна змити розчином харчової соди (чайна ложка на літр). А потім прополоснути плоди під проточною водою.

Так само можна змити і віск, яким іноді покривають плоди "для товарного виду".

Витріть яблука, викладіть у вашу фруктову тарілку, і нехай ваші домашні із задоволенням перекушують ароматними і такими корисними плодами.