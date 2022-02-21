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Врач назвала неожиданные последствия каждодневного употребления яблок

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Понедельник 21 февраля 2022 10:20
Врач назвала неожиданные последствия каждодневного употребления яблок Фото: Что будет если есть много яблок (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Яблоко - один из полезнейших фруктов. Но полезно ли употреблять слишком много продукта ежедневно? Будут ли последствия для организма и какая норма в день?

Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Медик говорит, что яблоки чрезвычайно богаты питательными веществами, но яблок нельзя есть слишком много.

Дело в том, что яблоки все же сладкий фрукт благодаря фруктозе, потребление котрой должно быть ограниченным.

Почему много фруктозы - плохо

Яблоко среднего размера весит около 180 граммов и содержит 19 граммов фруктозы.

Яблоки также содержат много пищевых волокон, которые могут замедлить скорость поступления фруктозы в кровь и печень.

Согласно анализу клинических испытаний, ежедневное потребление от 25 до 40 граммов фруктозы абсолютно безопасно.

Сколько яблок в день съедать безопасно

Фруктоза в основном метаболизируется в печени. Если вы потребляете слишком много фруктозы, избыток фруктозы может легко превратиться в жир, что может вызвать проблемы со здоровьем, такие как ожирение печени, высокое содержание липидов в крови и общее ожирение.

Поэтому рекомендуется съедать не более 2 яблок в день, чтобы ограничить потребление фруктозы.

Какой состав и польза яблок

Являясь одним из основных полифенолов яблок, флавоноиды обладают противовоспалительным, бактерицидным, противовирусным, антиоксидантным, омолаживающим, противоопухолевым и другими эффектами.

Яблоки содержат:

  • углеводы,
  • белки,
  • витамин А,
  • витамин С,
  • витамин В1,
  • витамин В2,
  • пищевые волокна,
  • яблочную кислоту,
  • винную кислоту,
  • каротин,
  • флавоноиды и другие питательные вещества.

Кроме того, фрукт богат минералами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо, алюминий и другими.

Ранее врач также назвала неожиданные последствия ежедневного стакана воды с лимоном.

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