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Врачи рассказали, кому строго запрещено есть арбузы

Автор: Светлана Мащенко

Врачи выяснили, для кого ароматные арбузы, сезон которых начинается в Украине, противопоказаны. Употребление ягоды может усугубить некоторые заболевания и ухудшить состояние организма.

Кому нельзя есть арбузы, какова допустимая норма ягоды в день, и в чем польза сезонного лакомства - читайте ниже в нашем материале.

По словам медиков, с арбузами нужно быть осторожными, в первую очередь, больным сахарным диабетом, а также людям, которые страдают повышенной отечностью, пишет rg.

"Будет не очень полезно тем, кто страдает отеками. И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз - это еще дополнительная жидкость", - рассказывают врачи.

При каких еще состояниях и болезнях нельзя есть арбуз?

  • нарушениях оттока мочи;
  • мочекаменной болезни - мочегонное действие арбуза может погнать камни и вызвать приступ;
  • колите, диарее, других обострениях болезней ЖКТ;
  • заболеваниях поджелудочной железы в острой фазе;
  • заболеваниях сердца, которые сопровождаются задержкой жидкости в организме;
  • аденоме предстательной железы;
  • послеоперационных спаечных процессах.

Сколько арбуза можно съедать за день

Для здоровых людей летняя ягода очень полезна, ведь она содержит вещества, которые препятствуют камнеобразованию и оказывают тонизирующий эффект на организм.

При этом медики советуют ограничивать себя в лакомстве. За день максимальное количество для человека со здоровыми почками - один килограмм, а для ребенка младшего возраста - втрое меньше. Если вы чувствуете, что ягода слишком сильно "мочегонит", уменьшите эту дозу.

Чтобы не вызвать проблемы с ЖКТ, медики советуют не есть арбуз до еды или сразу после нее. Лучше - отдельно от всего остального и за 2 часа до или после.

В чем польза летней ягоды?

Арбуз, несмотря на сладкий вкус, низкокалориен - всего 38 ккал/100 грамм. Дело в том, что ягода на 92-93% состоит из воды. Зато остальное - очень полезные вещества:

  • витамин А - важный антиоксидант, который полезен для зрения;
  • витамины В1 и В6 - они участвуют в обменных процессах;
  • нормализуют функции нервной системы;
  • витамин Е - еще один сильный антиоксидант, который особенно важен для репродуктивной функции;
  • витамин В9 - фолиевая кислота, полезна для когнитивных функций;
  • витамин С – антиоксидант, который укрепляет стенки сосудов и повышает иммунитет.

Ранее мы писали, что украинцы проверили на нитраты первые арбузы, и результат поверг их в шок.

Также врачи рассказали, кому нельзя есть персики.

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