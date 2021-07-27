Врачи рассказали, кому строго запрещено есть арбузы

Врачи выяснили, для кого ароматные арбузы, сезон которых начинается в Украине, противопоказаны. Употребление ягоды может усугубить некоторые заболевания и ухудшить состояние организма.
Кому нельзя есть арбузы, какова допустимая норма ягоды в день, и в чем польза сезонного лакомства - читайте ниже в нашем материале.
По словам медиков, с арбузами нужно быть осторожными, в первую очередь, больным сахарным диабетом, а также людям, которые страдают повышенной отечностью, пишет rg.
"Будет не очень полезно тем, кто страдает отеками. И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз - это еще дополнительная жидкость", - рассказывают врачи.
Для здоровых людей летняя ягода очень полезна, ведь она содержит вещества, которые препятствуют камнеобразованию и оказывают тонизирующий эффект на организм.
При этом медики советуют ограничивать себя в лакомстве. За день максимальное количество для человека со здоровыми почками - один килограмм, а для ребенка младшего возраста - втрое меньше. Если вы чувствуете, что ягода слишком сильно "мочегонит", уменьшите эту дозу.
Чтобы не вызвать проблемы с ЖКТ, медики советуют не есть арбуз до еды или сразу после нее. Лучше - отдельно от всего остального и за 2 часа до или после.
Арбуз, несмотря на сладкий вкус, низкокалориен - всего 38 ккал/100 грамм. Дело в том, что ягода на 92-93% состоит из воды. Зато остальное - очень полезные вещества:
Ранее мы писали, что украинцы проверили на нитраты первые арбузы, и результат поверг их в шок.
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