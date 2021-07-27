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Лікарі розповіли, кому суворо заборонено їсти кавуни

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі з'ясували, для кого ароматні кавуни, сезон яких починається в Україні, протипоказані. Вживання ягоди може запустити деякі захворювання і погіршити стан організму.

Кому не можна їсти кавуни, яка допустима норма ягоди в день, і в чому користь сезонних ласощів - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами медиків, з кавунами потрібно бути обережними, в першу чергу, хворим цукровим діабетом, а також людям, які страждають підвищеною схильність до набряків, пише rg.

"Буде не дуже корисно тим, хто страждає набряками. І так рідина накопичується, а тут з'їж кавун - це ще додаткова рідина", - розповідають лікарі.

При яких ще станах і хворобах не можна їсти кавун?

  • порушеннях відтоку сечі;
  • сечокам'яній хворобі - сечогінна дія кавуна може погнати камені і викликати напад;
  • коліті, діареї, інших загостреннях хвороб шлунково-кишкового тракту;
  • захворюваннях підшлункової залози в гострій фазі;
  • захворюваннях серця, які супроводжуються затримкою рідини в організмі;
  • аденомі передміхурової залози;
  • післяопераційних спаєчних процесах.

Скільки кавуна можна з'їдати за день

Для здорових людей літня ягода дуже корисна, адже вона містить речовини, які перешкоджають каменеутворенню і чинять тонізуючий ефект на організм.

При цьому медики радять обмежувати себе в ласощах. За день максимальна кількість для людини зі здоровими нирками - один кілограм, а для дитини молодшого віку - втричі менше. Якщо ви відчуваєте, що ягода занадто сильно "сечогонить", зменшіть цю дозу.

Щоб не викликати проблеми з шлунково-кишковим трактом, медики радять не їсти кавун до їди або відразу після цього. Краще - окремо від усього іншого і за 2 години до або після.

У чому користь літньої ягоди?

Кавун, попри солодкий смак, низькокалорійний - всього 38 ккал/100 грам. Річ у тому, що ягода на 92-93% складається з води. Зате інше - дуже корисні речовини:

  • вітамін А - важливий антиоксидант, який корисний для зору;
  • вітаміни В1 і В6 - вони беруть участь в обмінних процесах;
  • нормалізують функції нервової системи;
  • Вітамін Е - ще один сильний антиоксидант, який особливо важливий для репродуктивної функції;
  • вітамін В9 - фолієва кислота, корисна для когнітивних функцій;
  • вітамін С - антиоксидант, який зміцнює стінки судин і підвищує імунітет.

Раніше ми писали, що українці перевірили на нітрати перші кавуни, і результат шокував їх.

Також лікарі розповіли, кому не можна їсти персики.

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