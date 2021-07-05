ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Врачи выяснили, кому строго запрещено есть кукурузу

Новина українською →
Понедельник 05 июля 2021 07:07
Врачи выяснили, кому строго запрещено есть кукурузу Фото: Кому нельзя есть кукурузу (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине стартовал сезон кукурузы, кочаны которой начали выкладывать на полки супермаркетов и прилавки овощных лотков. Овощ принято отваривать и с удовольствием поедать всем семейством, приправив солью. Но такое лакомство достаточно тяжелое и показано не всем.

Кому нельзя есть кукурузу, в чем ее польза и противопоказания - читайте ниже в нашем материале.

Кукурузу нельзя есть в таких случаях

Если у вас повышенная свертываемость крови. При частом употреблении продукта он может способствовать сгущению крови (из-за высокого содержания витамина К), что в самых тяжелых случаях чревато тромбофлебитом.

При заболеваниях ЖКТ. Кукуруза - не самый простой для переваривания продукт, поэтому рисковать не стоит. Если у вас проблемы с пищеварением, откажитесь от злака, чтобы не получить, как минимум, вздутие в кишечнике.

Если у вас недостаток веса и плохой аппетит. Людям с проблемой недостаточного веса кукуруза не рекомендована, так как она требует большого количества ферментов для переваривания. Кроме того злак снижает аппетит.

Также могут возникнуть аллергические реакции на кукурузу в виде сыпи и зуда.

Польза кукурузы

Если же у вас нет перечисленных выше противопоказаний, не отказывайте себе в удовольствии полакомиться теплым початком. Ведь кукуруза очень богата полезными веществами. Она содержит:

  • витамины А, С, Е;
  • никотиновую кислоту;
  • пантотеновую и фолиевую кислоты;
  • калий и кальций;
  • натрий и никель;
  • фосфор и магний.

Овощ оказывает такое полезное воздействие на организм:

  • оказывает благотворное действие на работу кишечного тракта и помогает при запорах,
  • выводит из организма "плохой" холестерин и чистит сосудистое русло,
  • хорошо влияет на мочеполовую систему человека,
  • помогает поддерживать хорошее настроение.

При отсутствии противопоказаний кукурузу можно употреблять как взрослым, так и детям, пожилым людям и даже беременным и кормящим мамам. Главное, помнить золотое правило: все хорошо, что в меру.

Ранее мы писали, кому противопоказано есть малину.

А также врачи рассказали, с каким продуктом нельзя сочетать кофе.

Читайте РБК-Украина в Google News
кукуруза
LITE
Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела
Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела