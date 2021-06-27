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Врачи выяснили, кому строго запрещено есть малину

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Воскресенье 27 июня 2021 09:49
Врачи выяснили, кому строго запрещено есть малину Фото: Кому нельзя есть малину (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине начинается сезон малины - полезной летней ягодой, которой приписывают удивительные свойства. Но лакомиться малиной моно далеко не всем, так как это чревато проблемами со здоровьем.

Какой вред может принести ягода, в чем ее польза и лечит ли малина простуду - читайте ниже в нашем материале.

Кому от малины следует отказаться

По словам диетолога Ольги Кораблевой, взрослому человеку можно съедать не более 400 граммов малины в день без вреда для здоровья. Но если нет противопоказаний.

"Лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта - гастрита и язвы - или проблем с почками: ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной, - говорит медик.

Кроме того, ягода является сильным аллергеном. Если у вас уже есть аллергия на другие ягоды, например, клубнику, будьте осторожны с малиной тоже.

Также малина повышает аппетит, что не очень хорошо для худеющих.

"Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, либо употребляйте малину с йогуртом или мягким творогом", - добавила диетолог.

Чем же так полезна малина

  • В малине много витамина С, калия и магния.
  • Помогает очищать кровеносные и лимфатические сосуды от холестериновых бляшек, укреплять сердечную мышцу и выводить из организма шлаки.
  • Обладает противовоспалительным эффектом салициловой кислоты, что особенно важно для больных артритами и артрозами.
  • Клетчатка и пектин нормализуют работу ЖКТ.
  • При простудных заболеваниях отвар из ягод малины смягчает и снимает воспаление горла.
  • Обладает отхаркивающим эффектом, выводит мокроту из бронхов, очищает их от слизи.
  • Антиоксиданты малины предупреждают мужское бесплодие.
  • Женщинам полезные свойства малины помогают легко пережить климакс.

Ранее врачи рассказали, кому категорически нельзя есть клубнику.

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