Лікарі з'ясували, кому суворо заборонено їсти кукурудзу
В Україні стартував сезон кукурудзи, качани якої почали викладати на полиці супермаркетів і прилавки овочевих лотків. Овоч прийнято відварювати і з задоволенням поїдати всім сімейством, приправивши сіллю. Але такі ласощі досить важкі і дозволені не всім.
Кому не можна їсти кукурудзу, в чому її користь і протипоказання - читайте нижче в нашому матеріалі.
Кукурудзу не можна їсти в таких випадках
Якщо у вас підвищене згортання крові. При частому вживанні продукту він може сприяти згущення крові (через високий вміст вітаміну К), що в найважчих випадках загрожує тромбофлебітом.
При захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Кукурудза - не найпростіший для перетравлення продукт, тому ризикувати не варто. Якщо у вас проблеми з травленням, відмовтеся від злаку, щоб не отримати, як мінімум, здуття в кишківнику.
Якщо у вас нестача ваги і поганий апетит. Людям з проблемою недостатньої ваги кукурудза не рекомендована, оскільки вона вимагає великої кількості ферментів для перетравлення. Крім того, злак знижує апетит.
Також можуть виникнути алергічні реакції на кукурудзу у вигляді висипу і свербіння.
Користь кукурудзи
Якщо ж у вас немає перерахованих вище протипоказань, не відмовляйте собі в задоволенні поласувати теплим качаном. Адже кукурудза дуже багата корисними речовинами. Вона містить:
- вітаміни А, С, Е;
- нікотинову кислоту;
- пантотенову і фолієву кислоти;
- калій і кальцій;
- натрій і нікель;
- фосфор і магній.
Овоч чинить такий корисний вплив на організм:
- добре діє на роботу кишкового тракту і допомагає при запорах,
- виводить з організму "поганий" холестерин і чистить судинне русло,
- добре впливає на сечостатеву систему людини,
- допомагає підтримувати гарний настрій.
При відсутності протипоказань кукурудзу можна вживати як дорослим, так і дітям, літнім людям і навіть вагітним і годуючим мамам. Головне, пам'ятати золоте правило: все добре, що в міру.
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