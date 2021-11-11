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Врачи выяснили, какой повседневный продукт увеличивает вероятность развития рака

Автор: Роман Мирончук

Новое исследование выявило популярный продукт питания, который в значительной степени вызывает распространение рака в организме.

Об этом сообщает британское издание Express.

По данным ученых, при добавлении пальмитиновой кислоты или пальмового масла в рацион мышей вероятность распространения рака ротовой полости и кожи увеличивалась.

Исследования показали, что пальмитиновая кислота изменяет геном рака. Это, в свою очередь, значительно увеличивает вероятность распространения рака.

Отметим, что пальмовое масло добавляется во многие готовые продукты, которые продаются в супермаркетах.

Открытие заставило исследователей искать новую терапию, которая поможет остановить распространение рака в то время, когда количество диагнозов увеличивается с угрожающей скоростью.

Метастазирование или распространение рака остается основной причиной смерти онкологических больных. Подавляющее большинство людей с метастатическим раком можно только лечить, но нельзя вылечить.

К сожалению, метастазам часто способствуют жирные кислоты в рационе, что еще раз напоминает о том, что ваше здоровье зависит от того, что вы едите.

Напомним, ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака.

Мы также писали о том, что опасный вид рака можно определить по малозаметным признакам.

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