ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Новина українською →
Пятница 05 ноября 2021 12:25
Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака Коллаж РБК-Украина: Ученые назвали группу крови, склонную к агрессивному типу рака
Автор: Светлана Мащенко

Ученые выяснили, люди с какой группой крови наиболее склонны к агрессивному типу онкологии - раку пищевода и желудка.

Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале, который специализируется на исследовании онкозаболеваний BMC Сanser.

В своем исследовании ученые изучили данные генотипирования тысяч жителей Китая. И результат показал, что одна группа имеет больше рисков заболеть этим видом онкологии.

Речь идет о типе крови AB (IV группа). Вероятность развития рака пищевода у носителей такого типа на 34 % выше, чем у людей с группой крови 0 (I группа).

Также у людей с четвертой группой на 44% выше риск заболеть раком желудка, а у носителей типа крови A (II) такой риск выше на 37 %.

Сейчас проводятся дополнительные исследования, направленные на то, чтобы узнать, почему именно эти группы - IV и II в группе риска.

Почему эти виды рака считаются такими опасными

Согласно собранным данным, лишь около 20 % людей с раком пищевода живут еще 5 лет после установления диагноза. Для рака желудка это число составляет около 32%.

Эти два вида рака смертельно опасны, потому что не вызывают симптомов на ранних стадиях. К тому времени, когда они обнаруживаются, рак часто дает метастазы, распространяясь и на другие части тела.

Кто у группе риска рака пищевода и желудка

Среди факторов риска рака пищевода медики выделяют курение, злоупотребление алкоголем, а также кислотный рефлюкс.

Главными факторами риска рака желудка называют также курение, инфицирование бактериями H.pylori и некоторые наследственные заболевания.

Ранее мы писали, что в Украину завезли орехи, которые вызывают рак.

Также сообщалось, что врачи перечислили первые признаки рака кожи и назвали критический возраст.

Читайте РБК-Украина в Google News
рак
LITE
Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022
Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022