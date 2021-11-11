Лікарі з'ясували, який повсякденний продукт збільшує ймовірність розвитку раку

За даними вчених, при додаванні пальмітинової кислоти або пальмової олії в раціон мишей ймовірність поширення раку ротової порожнини і шкіри збільшувалася.

Дослідження показали, що пальмітинова кислота змінює геном раку. Це, в свою чергу, значно збільшує ймовірність поширення раку.

Зазначимо, що пальмова олія додається в багато готових продуктів, які продаються в супермаркетах.

Відкриття змусило дослідників шукати нову терапію, яка допоможе зупинити поширення раку в той час, коли кількість діагнозів збільшується з загрозливою швидкістю.

Метастазування або поширення раку залишається основною причиною смерті онкологічних хворих. Переважну більшість людей з метастатичним раком можна тільки лікувати, але не можна вилікувати.

На жаль, метастазам часто сприяють жирні кислоти в раціоні, що ще раз нагадує про те, що ваше здоров'я залежить від того, що ви їсте.