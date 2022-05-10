Врачи выяснили, какое жирное мясо на самом деле полезно для здоровья

Врач назвала жирное мясо, которое на самом деле полезно для здоровья, ведь содержит много олеиновой кислоты.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Такой тип мяса используют для изготовления стейков.
Врач говорит, что мраморность
Мраморное мясо - мясо млекопитающих, обычно красное, которое содержит различные количества внутримышечного жира, придавая ему вид, напоминающий мраморный узор.
Чаще всего этот термин используется для говядины, но также может быть использован для свинины (порода Токио-Х) и конины (мясо якутской лошади).
Ранее мы писали про овощ, который может уберечь от рака. Как часто его надо употреблять.
Также врач рассказала о последствия частого употребления лука.