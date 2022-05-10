UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врачи выяснили, какое жирное мясо на самом деле полезно для здоровья

Фото: какое жирное мясо полезно для здоровья (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Врач назвала жирное мясо, которое на самом деле полезно для здоровья, ведь содержит много олеиновой кислоты.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Речь идет о мраморном мясе

Такой тип мяса используют для изготовления стейков.

Врач говорит, что мраморность

Мраморное мясо - мясо млекопитающих, обычно красное, которое содержит различные количества внутримышечного жира, придавая ему вид, напоминающий мраморный узор.

Чаще всего этот термин используется для говядины, но также может быть использован для свинины (порода Токио-Х) и конины (мясо якутской лошади).

Ранее мы писали про овощ, который может уберечь от рака. Как часто его надо употреблять.

Также врач рассказала о последствия частого употребления лука.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи