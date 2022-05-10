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Лікарі з'ясували, яке жирне м'ясо насправді корисний для здоров'я

Фото: Яке жирне м'ясо корисне для здоров'я (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар назвала жирне м'ясо, яке насправді корисне для здоров'я, адже містить багато олеїнової кислоти.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Мова йде про мармурове м'ясо

Такий тип м'яса використовують для виготовлення стейків.

Лікар каже, що м

Мармурове м'ясо - м'ясо ссавців, зазвичай червоне, яке містить різні кількості внутрішньом'язового жиру, надаючи йому вигляд, що нагадує мармуровий візерунок.

Найчастіше цей термін використовується для яловичини, але також може бути використаний для свинини (порода Токіо-Х) та конини (м'ясо якутського коня).

Раніше ми писали про овоч, який може вберегти від раку. Як часто його треба вживати.

Також лікар розповіла про наслідки частого вживання цибулі.

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