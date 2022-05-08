Врачи назвали овощ, который может уберечь от рака. Как часто его надо есть

Овощи - бесспорно, одни из самых полезных и необходимых для нашего здоровья продуктов. Однако есть среди них самый лучший, который называют "лекарством от бога".

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

Речь идет о брокколи

"Во многих странах брокколи называют "лекарством от бога". Регулярное употребление брокколи может помочь предотвратить и помочь в лечении рака и многих хронических заболеваний", - пишет медик.

По словам врача, наиболее заметной особенностью брокколи является то, что она обладает противораковым действием, особенно при профилактике и лечении рака желудка и рака молочной железы.

Брокколи является отличным источником естественного противоракового соединения сульфорафана (SFN)

Сульфорафан является распространенным антиоксидантом и наиболее мощным противораковым растительным активным веществом, содержащимся в овощах.

Некоторые эксперты считают, что употребление брокколи 3-4 раза в неделю снижает риск развития рака на 30-40 процентов.

Ростки брокколи имеют лучший противораковый эффект

Проросшие ростки брокколи имеют гораздо более высокие уровни сульфорафана, чем зрелые брокколи.

Например, содержание сульфорафана в 100 граммах ростков брокколи составляет около 260 мг, в то время, как содержимое сульфорафана в зрелых брокколи составляет всего около 16 мг.