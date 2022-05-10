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Лікарі з'ясували, яке жирне м'ясо насправді корисний для здоров'я

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Вівторок 10 травня 2022 15:38
Лікарі з'ясували, яке жирне м'ясо насправді корисний для здоров'я Фото: Яке жирне м'ясо корисне для здоров'я (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар назвала жирне м'ясо, яке насправді корисне для здоров'я, адже містить багато олеїнової кислоти.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Мова йде про мармурове м'ясо

Такий тип м'яса використовують для виготовлення стейків.

Мармуровість стейка - це тип внутрішньом'язового жиру, який знаходиться всередині м'язів. І це один з головних критеріїв для оцінки якості стейка - чим більше в ньому "мармуру", тим вище якість стейка.

У міру нагрівання стейка мармур починає танути і покривати нежирне м'ясо навколо нього, що покращує ніжність, соковитість, вологість і смак стейка.

Чому жир з "мармуру" особливий

Лікар каже, що мармуровість - це тип жиру з високим вмістом мононенасичених жирних кислот, таких як олеїнова кислота, і має набагато вищу поживну цінність, ніж пісна яловичина.

Чим більш мармуровий стейк, тим вище вміст олеїнової кислоти.

Чим ця кислота корисна

Олеїнова кислота - тип мононенасичених жирних кислот, який має антиоксидантну дію, знижує рівень холестерину та ліпідів у крові, а також дуже корисна для серцево-судинної системи та здоров’я мозкового кровообігу.

Водночас олеїнова кислота може підвищити імунітет і опірність організму, уникаючи ризику різних захворювань.

Для довідки

Мармурове м'ясо - м'ясо ссавців, зазвичай червоне, яке містить різні кількості внутрішньом'язового жиру, надаючи йому вигляд, що нагадує мармуровий візерунок.

Найчастіше цей термін використовується для яловичини, але також може бути використаний для свинини (порода Токіо-Х) та конини (м'ясо якутського коня).

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