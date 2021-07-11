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Врачи выяснили, какие алкогольные напитки можно пить в жару

Автор: Светлана Мащенко

Врачи говорят, что некоторые алкогольные напитки можно употреблять в жару. Главное - делать это в меру, чтобы доза спиртного помогла расслабиться, но не причинила страданий на утро. А от алкоголя, который провоцирует сильное обезвоживание, что особенно опасно во время летнего зноя, лучше отказаться.

Какие алкогольные напитки наименее вредны в жаркую пору, а от каких лучше воздержаться - читайте ниже в нашем материале.

Сухое красное и белое вино

Такой напиток в умеренном количестве приводит в тонус кровеносные сосуды. Лучше всего разбавить вино простой водой или минералкой - так и жажду утолите и расслабитесь.

"Хорошее сухое вино в жару пить можно, но не больше двух бокалов и не на голодный желудок", - говорит врач-нарколог, пишет КП.

Светлое легкое пиво

Максимальная безопасная доза такого напитка - 1 литр (с содержанием до 4% алкоголя) в день (конечно же не ежедневно). В большем количестве напиток плохо действует на поджелудочную. Кроме того летом пиво опасно тем, что опьянение наступает не сразу, и человек не может вовремя остановиться.

Нарколог также не советует пить пиво на пляже или под открытым солнцем. Лучше всего расслабиться в тени за обедом, а лучше - ужином.

Охлаждающие коктейли

Врач считает коктейли с мятой, мате, лаймом (вроде Мохито) являются самыми безобидными в жару. Можно позволить себе не более двух таких "дринков".

А вот этих спиртных напитков лучше избегать в жару:

  • Крепленые вина, вермуты, ликеры - сладкие напитки обезвоживают и вызывают чувство жажды, а не утоляют его.
  • Водка, виски, текила - крепкие напитки на жаре обезвоживают организм, вызывают сначала расширение, а потом спазмы сосудов.
  • Коньяк - благодаря ферментам, он действует скорее как лекарство - сильно расширяет сосуды, вызывает усиленное потоотделение. На жаре коньяк точно не пойдет на пользу.
  • Шампанское - оно коварно тем, что газировано. Таким алкоголем можно напиться до неприличия даже не заметив.
  • Коктейли с большим количеством ингредиентов. Если в напитке смешано больше двух видов алкоголя, то он дает очень сильное похмелье и сильно "бьет" по почкам и печени даже в малом количестве.

Ранее мы писали, с какими продуктами нельзя сочетать вино, так как последствия могут быть совершенно непредсказуемыми.

Также эксперты рассказали, с какими алкогольными напитками лучше не сочетать шашлык.

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