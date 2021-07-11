Врачи выяснили, какие алкогольные напитки можно пить в жару

Сухое красное и белое вино

Такой напиток в умеренном количестве приводит в тонус кровеносные сосуды. Лучше всего разбавить вино простой водой или минералкой - так и жажду утолите и расслабитесь.

"Хорошее сухое вино в жару пить можно, но не больше двух бокалов и не на голодный желудок", - говорит врач-нарколог, пишет КП.

Светлое легкое пиво

Максимальная безопасная доза такого напитка - 1 литр (с содержанием до 4% алкоголя) в день (конечно же не ежедневно). В большем количестве напиток плохо действует на поджелудочную. Кроме того летом пиво опасно тем, что опьянение наступает не сразу, и человек не может вовремя остановиться.

Нарколог также не советует пить пиво на пляже или под открытым солнцем. Лучше всего расслабиться в тени за обедом, а лучше - ужином.

Охлаждающие коктейли

Врач считает коктейли с мятой, мате, лаймом (вроде Мохито) являются самыми безобидными в жару. Можно позволить себе не более двух таких "дринков".

А вот этих спиртных напитков лучше избегать в жару: