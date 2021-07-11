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Лікарі з'ясували, які алкогольні напої можна пити в спеку

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі кажуть, що деякі алкогольні напої можна вживати в спеку. Головне - робити це в міру, щоб доза спиртного допомогла розслабитися, але не заподіяла страждань на ранок. А від алкоголю, який провокує сильне зневоднення, що особливо небезпечно під час літньої спеки, краще відмовитися.

Які алкогольні напої найменш шкідливі в жарку пору, а від яких краще утриматися - читайте нижче в нашому матеріалі.

Сухе червоне і біле вино

Такий напій в помірній кількості приводить в тонус кровоносні судини. Найкраще розбавити вино простою водою або мінералкою - так і спрагу вгамуєте і розслабитеся.

"Хороше сухе вино в спеку пити можна, але не більше двох келихів і не на голодний шлунок", - каже лікар-нарколог, пише КП.

Світле легке пиво

Максимальна безпечна доза такого напою - 1 літр (з вмістом до 4% алкоголю) в день (звичайно ж не щодня). У більшій кількості напій погано діє на підшлункову. Крім того, влітку пиво небезпечне тим, що сп'яніння настає не відразу, і людина не може вчасно зупинитися.

Нарколог також не радить пити пиво на пляжі або під відкритим сонцем. Найкраще розслабитися в тіні за обідом, а краще - вечерею.

Охолоджуючі коктейлі

Лікар вважає коктейлі з м'ятою, мате, лаймом (на зразок Мохіто) найменш шкідливими в спеку. Можна дозволити собі не більше двох таких "дрінків".

А ось цих спиртних напоїв краще уникати в спеку:

  • Кріплені вина, вермути, лікери - солодкі напої зневоднюють і викликають почуття спраги, а не втамовують його.
  • Горілка, віскі, текіла - міцні напої на спеці зневоднюють організм, викликають спочатку розширення, а потім спазми судин.
  • Коньяк - завдяки ферментам, він діє швидше як ліки - сильно розширює судини, викликає посилене потовиділення. На спеці коньяк точно не піде на користь.
  • Шампанське - воно підступне тим, що газоване. Таким алкоголем можна напитися до непристойності навіть не помітивши.
  • Коктейлі з великою кількістю інгредієнтів. Якщо в напої змішано більше двох видів алкоголю, то він дає дуже сильне похмілля і сильно "б'є" по нирках і печінці навіть в малій кількості.

Раніше ми писали, з якими продуктами не можна поєднувати вино, так як наслідки можуть бути абсолютно непередбачуваними.

Також експерти розповіли, з якими алкогольними напоями краще не поєднувати шашлик.

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