Лікарі з'ясували, які алкогольні напої можна пити в спеку

Сухе червоне і біле вино

Такий напій в помірній кількості приводить в тонус кровоносні судини. Найкраще розбавити вино простою водою або мінералкою - так і спрагу вгамуєте і розслабитеся.

"Хороше сухе вино в спеку пити можна, але не більше двох келихів і не на голодний шлунок", - каже лікар-нарколог, пише КП.

Світле легке пиво

Максимальна безпечна доза такого напою - 1 літр (з вмістом до 4% алкоголю) в день (звичайно ж не щодня). У більшій кількості напій погано діє на підшлункову. Крім того, влітку пиво небезпечне тим, що сп'яніння настає не відразу, і людина не може вчасно зупинитися.

Нарколог також не радить пити пиво на пляжі або під відкритим сонцем. Найкраще розслабитися в тіні за обідом, а краще - вечерею.

Охолоджуючі коктейлі

Лікар вважає коктейлі з м'ятою, мате, лаймом (на зразок Мохіто) найменш шкідливими в спеку. Можна дозволити собі не більше двох таких "дрінків".

А ось цих спиртних напоїв краще уникати в спеку: