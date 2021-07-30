Врачи выяснили, какая украинская каша самая полезная

Почему гречка так полезна

Гречка очень богата клетчаткой, которая необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта.

Пищевые волокна, содержащиеся в крупе, дают долгое чувство насыщения, удерживая от нездоровых перекусов в течение дня.

Минеральный состав гречки очень богат. В частности, она богата железом, марганцем, магнием, фосфором, калием, кальцием, кремнием. В ее состав входят витамины: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP и холин.

Одно из исследований говорит о том, что гречка положительно влияет на инсулин и уровень глюкозы в крови, а также может предотвращать воспаление и метаболический синдром, которые часто встречаются при диабете.

Диетологи перечислили полезные для организма человека свойства гречки:

ускоряет метаболизм и обменные процессы;

снижает количество "вредного" холестерина;

полезна гипотоникам, аллергикам, людям с анемией благодаря высокому содержанию железа;

благодаря клетчатке полезна для ЖКТ и улучшения перистальтики кишечника;

помогает укреплять мембраны сосудов;

полезные вещества в составе гречки участвуют в процессе кроветворения, и могут предотвратить тромбоз;

полезна для нервной системы благодаря наличию витамина В - улучшает память и в целом благотворно влияет на психоэмоциональное состояние;

способствует быстрому насыщению и нормализации уровня сахара в крови;

флавониды в крупе препятствуют развитию злокачественных опухолей, снижают риск возникновения сердечной недостаточности и тромбоза;

помогает очищать печень от токсинов, выводить холестерин и оптимизировать работу кишечника.

Какую кашу врачи считают самой вредной

Врачи называют манку и белый рис самыми вредными кашами. В них крайне мало витаминов и минеральных веществ, зато в избытке "быстрых" углеводов, из-за которых резко повышается уровень сахара в крови.

Но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта такие каши будут уместны в рационе, так как они легко усваиваются.