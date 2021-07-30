Врачи выяснили, какая украинская каша самая полезная

Врачи рассказали, какая популярная среди украинцев каша является самой полезной. Речь идет о любимой многими гречке, которую часто называют растительным заменителем мяса, ведь она чемпион среди круп по содержанию белка. Регулярное употребление этого продукта снижает риск сердечных заболеваний, диабета, инсульта и ожирения.
Об этом рассказали в The American Heart Association.
Гречка очень богата клетчаткой, которая необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта.
Пищевые волокна, содержащиеся в крупе, дают долгое чувство насыщения, удерживая от нездоровых перекусов в течение дня.
Минеральный состав гречки очень богат. В частности, она богата железом, марганцем, магнием, фосфором, калием, кальцием, кремнием. В ее состав входят витамины: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP и холин.
Одно из исследований говорит о том, что гречка положительно влияет на инсулин и уровень глюкозы в крови, а также может предотвращать воспаление и метаболический синдром, которые часто встречаются при диабете.
Врачи называют манку и белый рис самыми вредными кашами. В них крайне мало витаминов и минеральных веществ, зато в избытке "быстрых" углеводов, из-за которых резко повышается уровень сахара в крови.
Но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта такие каши будут уместны в рационе, так как они легко усваиваются.
Ранее врачи также назвали самую полезную кашу с омолаживающим эффектом, которая стоит копейки.
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