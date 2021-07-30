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Врачи выяснили, какая украинская каша самая полезная

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, какая популярная среди украинцев каша является самой полезной. Речь идет о любимой многими гречке, которую часто называют растительным заменителем мяса, ведь она чемпион среди круп по содержанию белка. Регулярное употребление этого продукта снижает риск сердечных заболеваний, диабета, инсульта и ожирения.

Об этом рассказали в The American Heart Association.

Почему гречка так полезна

Гречка очень богата клетчаткой, которая необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта.

Пищевые волокна, содержащиеся в крупе, дают долгое чувство насыщения, удерживая от нездоровых перекусов в течение дня.

Минеральный состав гречки очень богат. В частности, она богата железом, марганцем, магнием, фосфором, калием, кальцием, кремнием. В ее состав входят витамины: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP и холин.

Одно из исследований говорит о том, что гречка положительно влияет на инсулин и уровень глюкозы в крови, а также может предотвращать воспаление и метаболический синдром, которые часто встречаются при диабете.

Диетологи перечислили полезные для организма человека свойства гречки:

  • ускоряет метаболизм и обменные процессы;
  • снижает количество "вредного" холестерина;
  • полезна гипотоникам, аллергикам, людям с анемией благодаря высокому содержанию железа;
  • благодаря клетчатке полезна для ЖКТ и улучшения перистальтики кишечника;
  • помогает укреплять мембраны сосудов;
  • полезные вещества в составе гречки участвуют в процессе кроветворения, и могут предотвратить тромбоз;
  • полезна для нервной системы благодаря наличию витамина В - улучшает память и в целом благотворно влияет на психоэмоциональное состояние;
  • способствует быстрому насыщению и нормализации уровня сахара в крови;
  • флавониды в крупе препятствуют развитию злокачественных опухолей, снижают риск возникновения сердечной недостаточности и тромбоза;
  • помогает очищать печень от токсинов, выводить холестерин и оптимизировать работу кишечника.

Какую кашу врачи считают самой вредной

Врачи называют манку и белый рис самыми вредными кашами. В них крайне мало витаминов и минеральных веществ, зато в избытке "быстрых" углеводов, из-за которых резко повышается уровень сахара в крови.

Но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта такие каши будут уместны в рационе, так как они легко усваиваются.

Ранее врачи также назвали самую полезную кашу с омолаживающим эффектом, которая стоит копейки.

Также мы писали, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшую гречневую кашу.

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