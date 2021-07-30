Лікарі з'ясували, яка українська каша найкорисніша

Чому гречка так корисна

Гречка дуже багата клітковиною, яка необхідна для правильної роботи шлунково-кишкового тракту.

Харчові волокна, що містяться в крупі, дають довге відчуття насичення, утримуючи від нездорових перекусів протягом дня.

Мінеральний склад гречки дуже багатий. Зокрема, вона багата залізом, марганцем, магнієм, фосфором, калієм, кальцієм, кремнієм. До її складу входять вітаміни: А, В1, В2, В3, В6, В9, Е, Н, PP і холін.

Одне з досліджень говорить про те, що гречка позитивно впливає на інсулін і рівень глюкози в крові, а також може запобігати запаленню і метаболічному синдрому, які часто зустрічаються при діабеті.

Дієтологи перерахували корисні для організму людини властивості гречки:

прискорює метаболізм і обмінні процеси;

знижує кількість "шкідливого" холестерину;

корисна гіпотонікам, алергікам, людям з анемією завдяки високому вмісту заліза;

завдяки клітковині корисна для шлунково-кишкового тракту і поліпшення перистальтики кишечника;

допомагає зміцнювати мембрани судин;

корисні речовини в складі гречки беруть участь в процесі кровотворення, і можуть запобігти тромбозу;

корисна для нервової системи завдяки наявності вітаміну В - покращує пам'ять і в цілому благотворно впливає на психоемоційний стан;

сприяє швидкому насиченню і нормалізації рівня цукру в крові;

флавоніди в крупі перешкоджають розвитку злоякісних пухлин, знижують ризик виникнення серцевої недостатності і тромбозу;

допомагає очищати печінку від токсинів, виводити холестерин і оптимізувати роботу кишечника.

Яку кашу лікарі вважають найшкідливішою

Лікарі називають манку і білий рис найшкідливішими кашами. У них вкрай мало вітамінів і мінеральних речовин, зате в надлишку "швидких" вуглеводів, через які різко підвищується рівень цукру в крові.

Але при захворюваннях шлунково-кишкового тракту такі каші будуть доречні в раціоні, так як вони легко засвоюються.