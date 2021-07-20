Стало известно, что чашка кофе по утрам делает с нашим организмом

Ученые после многолетних исследований одного из самых популярных напитков в мире - кофе, пришли к выводу, что он очень полезен для здоровья. Но есть и оговорки.
О влиянии кофе на наш организм говорится в исследовании датского ученого Кьельда Хермансена, опубликованного на странице National library of medicine.
"У тех из нас, кто пьет кофе, некоторые формы рака не развиваются в той же степени, как у тех, кто его не пьет", - говорит Кьельд Хермансен.
Ученые говорят, что оздоравливающей эффект имеют не более 3-4 чашек в день. Превышение этой дозы уже не здраво.
С осторожностью нужно пить кофе беременным.
У тех, кто страдает тревожными расстройствами, кофеин может лишь усилить тревогу.
Если вы получаете с пищей мало кальция, лучше не увлекаться напитком, так как он усиливает выведение кальция с мочой, а значит, может увеличивать риск переломов и остеопороза.
"Самого позитивного эффекта можно добиться, если пить от трех до четырех чашек кофе в день, но мы не знаем, что происходит, когда объемы кофе значительно больше", - добавил ученый.
Ранее мы писали, какой кофе поможет похудеть. Врачи назвали всего один тип напитка, который поможет нормализовать вес.
Также эксперты рассказали, что кофе из кофейни может нанести вред нашему организму.