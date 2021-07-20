Стало известно, что чашка кофе по утрам делает с нашим организмом

Какую пользу для нашего организма может принести чашка кофе по утрам

Снижается риск развития диабета второго типа, синдромов Паркинсона и Альцгеймера, депрессии.

Уменьшаются шансы образования тромбов и развития инсульта.

Ниже риск заболеть некоторыми типами рака.

"У тех из нас, кто пьет кофе, некоторые формы рака не развиваются в той же степени, как у тех, кто его не пьет", - говорит Кьельд Хермансен.

Какая доза кофе в день считается оптимальной

Ученые говорят, что оздоравливающей эффект имеют не более 3-4 чашек в день. Превышение этой дозы уже не здраво.

Не всем кофе несет одинаковую пользу

С осторожностью нужно пить кофе беременным.

У тех, кто страдает тревожными расстройствами, кофеин может лишь усилить тревогу.

Если вы получаете с пищей мало кальция, лучше не увлекаться напитком, так как он усиливает выведение кальция с мочой, а значит, может увеличивать риск переломов и остеопороза.

"Самого позитивного эффекта можно добиться, если пить от трех до четырех чашек кофе в день, но мы не знаем, что происходит, когда объемы кофе значительно больше", - добавил ученый.