Стало відомо, що чашка кави вранці робить з нашим організмом

Яку користь для нашого організму може принести чашка кави вранці

Знижується ризик розвитку діабету другого типу, синдромів Паркінсона і Альцгеймера, депресії.

Зменшуються шанси утворення тромбів і розвитку інсульту.

Нижче ризик захворіти деякими типами раку.

"У тих з нас, хто п'є каву, деякі форми раку не розвиваються в тій же мірі, як у тих, хто її не п'є", - говорить К'єльд Хермансен.

Яка доза кави в день вважається оптимальною

Вчені кажуть, що оздоровлюючий ефект мають не більше 3-4 чашок в день. Перевищення цієї дози вже не принесе нічого хорошого.

Не всім кава несе однакову користь

З обережністю потрібно пити каву вагітним.

У тих, хто страждає тривожними розладами, кофеїн може лише посилити тривогу.

Якщо ви отримуєте з їжею мало кальцію, краще не захоплюватися напоєм, так як він підсилює виведення кальцію з сечею, а значить, може збільшувати ризик переломів і остеопорозу.

"Найбільш позитивного ефекту можна домогтися, якщо пити від трьох до чотирьох чашок кави в день, але ми не знаємо, що відбувається, коли обсяги кави значно більше", - додав вчений.