Врачи вытащили девочку с того света: появилось видео момента жуткого ДТП под Львовом

Под Львовом произошло смертельное ДТП в городе Рудки, где водитель фуры не справился с управлением и влетел в продуктовый магазин, что привело к гибели троих людей, и еще две несовершеннолетнее сильно пострадали - в полиции сначала сообщили, что одна из девочек не выжила. Момент аварии днем 3 сентября зафиксировала камера видеонаблюдения.

Страшная авария произошла около половины пятого дня на улице Самборской. Водитель грузовика Renault на скорости выехал на тротуар, сбил электроопору и врезался в магазин.

ДТП под Львовом 3 сентября (фото: facebook.com/varta1.com.ua)

Водитель тягача и еще два человека скончались от полученных травм на месте аварии. Также сильно пострадала девочка-пешеход, которую госпитализировали в больницу, и в реанимации медики ее смогли откачать.

По словам Зинкевича, в аварии пострадала еще одна несовершеннолетняя, которую тоже доставили в медучреждение.

Под Львовом грузовик врезался в магазин (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП, точные причины происшествия выясняются.

В сети появились записи с камер наблюдения, которые засняли момент аварии.

Видео: момент аварии в Рудках под Львовом 3 сентября

По предварительной версии, 36-летний водитель тягача не справился с управлением, но также допускали, что в грузовике могли отказать тормоза.

"Трое погибших находятся на месте ДТП. У кабины находится тело водителя, а у прицепа - тела пешеходов, которых фактически перемололо на куски. Тела были сильно повреждений" - рассказал корреспондент издания "Варта 1" на месте ДТП.

Место аварии в Рудках под Львовом (фото: facebook.com/varta1.com.ua)

"Во время аварии телесные повреждения получили четверо пешеходов, находившихся на тротуаре - все жители Самборщины. Двое из них, 47-летний мужчина и женщина, его ровесница, скончались на месте ДТП. Еще двое девушек 10 и 16 лет - госпитализированы, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни" - уточнили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Видео: смертельная авария под Львовом 3 сентября

По словам свидетелей и очевидцев, сразу после ДТП люди самостоятельно отодвинули фуру и достали из-под нее тела погибших и травмированных.

Видео: под Львовом грузовик влетел в магазин