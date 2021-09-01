ДТП с украинской семьей в Австрии: в аварии погибли два ребенка

В аварии с украинской семьей в Австрии , которая произошла 31 августа, погибли два ребенка. Врачи не смогли спасти их жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung .

Сообщается, что авария произошла вчера рано утром. По данным СМИ, автомобиль с итальянскими номерами сломался на трассе, остановился на третьей полосе, после чего другая машина не успела вовремя затормозить и врезалась сзади на большой скорости.

Как отметили в полиции, в первом авто находилась семья из Украины. Детей, которые были на заднем сидении, пытались реанимировать на месте. Их доставили в больницы в Вене, но вскоре умер шестилетний мальчик. Позже врачи проиграли битву за жизнь двухлетнего ребенка.

Супружеская пара получила травмы и были доставлены в больницу Бадена.