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ДТП с украинской семьей в Австрии: в аварии погибли два ребенка

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Вена, Среда 01 сентября 2021 11:34
ДТП с украинской семьей в Австрии: в аварии погибли два ребенка Фото: ДТП с украинской семьей в Австрии (krone.at)
Автор: РБК-Украина

В аварии с украинской семьей в Австрии, которая произошла 31 августа, погибли два ребенка. Врачи не смогли спасти их жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung.

Сообщается, что авария произошла вчера рано утром. По данным СМИ, автомобиль с итальянскими номерами сломался на трассе, остановился на третьей полосе, после чего другая машина не успела вовремя затормозить и врезалась сзади на большой скорости.

Как отметили в полиции, в первом авто находилась семья из Украины. Детей, которые были на заднем сидении, пытались реанимировать на месте. Их доставили в больницы в Вене, но вскоре умер шестилетний мальчик. Позже врачи проиграли битву за жизнь двухлетнего ребенка.

Супружеская пара получила травмы и были доставлены в больницу Бадена.

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