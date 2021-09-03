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Во Львовской области грузовик врезался в магазин: есть погибшие

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Львов, Пятница 03 сентября 2021 18:14
Во Львовской области грузовик врезался в магазин: есть погибшие Фото: во Львовской области грузовик врезался в магазин: погибли четыре человека (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Днем 3 сентября во Львовской области водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар, и после столкновения со столбом въехал в продуктовый магазин. Жертвами ДТП стали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр полиции Львовской области.

ДТП произошло около 16:20 в городе Рудки Самбирского района Львовской области. По предварительным данным, водитель седельного тягача Renault не справился с управлением и выехал на тротуар. Затем грузовик сбил электроопору и врезался в продуктовый магазин.

От полученных травм на месте ДТП погибли водитель и две женщины. Также в результате аварии пострадала несовершеннолетняя девочка. Ее доставили в больницу. Однако несмотря на усилия медиков она скончалась.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины ДТП. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Фото: во Львовской области грузовик врезался в магазин: погибли четыре человека (facebook.com/MVS.LVIV)

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