Лікарі витягли дівчинку з того світу: з'явилося відео моменту моторошної ДТП під Львовом

Під Львовом сталася смертельна ДТП у місті Рудки, де водій фури не впорався з керуванням і влетів у продуктовий магазин, що призвело до загибелі трьох людей, і ще дві неповнолітні сильно постраждали - в поліції спочатку повідомили, що одна з дівчаток не вижила. Момент аварії вдень 3 вересня зафіксувала камера відеоспостереження.

Страшна аварія сталася близько половини п'ятого дня на вулиці Самбірській. Водій вантажівки Renault на швидкості виїхав на тротуар, збив електроопору і врізався в магазин.

ДТП під Львовом 3 вересня (фото: facebook.com/varta1.com.ua)

Водій тягача і ще дві людини померли від отриманих травм на місці аварії. Також сильно постраждала дівчинка-пішохід, яку госпіталізували в лікарню, і в реанімації медики її змогли відкачати.

За словами Зінкевича, в аварії постраждала ще одна неповнолітня, яку теж доставили в медустанову.

Під Львовом вантажівка врізалася в магазин (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Слідчо-оперативна група працює на місці ДТП, точні причини події з'ясовуються.

У мережі з'явилися записи з камер спостереження, які зняли момент аварії.

Відео: момент аварії в Рудках під Львовом 3 вересня

За попередньою версією, 36-річний водій тягача не впорався з керуванням, але також допускали, що у вантажівці могли відмовити гальма.

"Троє загиблих перебувають на місці ДТП. Біля кабіни знаходиться тіло водія, а у причепа - тіла пішоходів, яких фактично перемололо на шматки. Тіла були сильно пошкоджені" - розповів кореспондент видання "Варта 1" на місці ДТП.

Місце аварії в Рудках під Львовом (фото: facebook.com/varta1.com.ua)

"Під час аварії тілесні ушкодження отримали четверо пішоходів, які були на тротуарі - усі мешканці Самбірщини. Двоє з них, 47-річний чоловік та жінка, його ровесниця, померли на місці ДТП. Ще двоє дівчат віком 10 та 16 років - госпіталізовані, лікарі докладають усіх зусиль аби врятувати їх життя", - уточнили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Відео: смертельна аварія під Львовом 3 вересня

За словами свідків і очевидців, відразу після ДТП люди самостійно відсунули фуру і дістали з-під неї тіла загиблих і травмованих.

Відео: під Львовом вантажівка влетіла в магазин