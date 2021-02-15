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Врачи: витамин С и цинк не спасут от коронавируса

Новина українською → Понедельник 15 февраля 2021 22:00
Врачи: витамин С и цинк не спасут от коронавируса Врачи доказали, что витамин С и цинк не помогают при коронавирусе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Новое исследование показало, что витамин С и цинк не помогают в лечение коронавируса и уменьшения симптомов заболевания. И как утверждают медики, даже большая доза этих полезных веществ не способна помочь человеку с COVID-19.

Исследователи рассказали, что витамин С и цинк не помогает ни в лечении коронавируса, ни в смягчении симптомов этого заболевания. Об этом пишет СNN.

Ученые отмечают, что даже в высоких дозах витамин С и цинк не показали эффективного результата при клинических испытаниях. Было проведено два этапа испытаний и медики свернули все исследование, так как сразу стало понятно отсутствие эффективности этих двух препаратов.

"К сожалению, эти два препарата не соответствовали той шумихе, которую подняли вокруг них", - сообщила доктор Эрин Мичос из Джона Хопкинса.

Всех добровольцев разделили на четыре группы. Трем группам давали витамин С и цинк по отдельности, вместе и в разных дозировках. Четвертая группа получала стандартный уход при болезни: отдых, гидратацию, жаропонижающие, но без витаминов.

"Высокие дозы глюконата кальция (цинка) и аскорбиновой кислоты (витамина С) или обеих добавок, не уменьшили симптомы SARS-CoV-2", - заявил кардиолог клиники Кливленда доктор Милинд Десаи.

Мало того, высокие дозы этих препаратов вызвали неприятные побочные эффекты у пациентов.

"В группах приема добавок были зарегистрировано больше побочных эффектов (тошнота, диарея и спазмы желудка), чем в группе обычного ухода", - добавили медики.

Ранее ученые установили, что витамин С способен оказывать эффективность только в качестве профилактики простудных заболеваний, а после появления симптомов простуды он уже не помогает.

Более 2000 мг витамина С в день может вызвать изжогу, спазмы в желудке, рвоту, диарею и головные боли. Рекомендуемая доза ежедневно – не более 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин. Цинк также может давать побочные эффекты при дозе более 40 мг в сутки – сухость во рту, тошноту, потерю аппетита и диарею.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали продукты, которые спасут зимой от апатии и упадка сил.

А также рассказывали о том, что ученые обнаружили еще одну вредную особенность молока.

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