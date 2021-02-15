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Лікарі: вітамін С і цинк не врятують від коронавірусу

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 22:00
Лікарі: вітамін С і цинк не врятують від коронавірусу Лікарі довели, що вітамін С і цинк не допомагають при коронавірусі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Нове дослідження показало, що вітамін С і цинк не допомагають у лікування коронавірусу і зменшення симптомів захворювання. І як стверджують медики, навіть більша доза цих корисних речовин не здатна допомогти людині з COVID-19.

Дослідники розповіли, що вітамін С і цинк не допомагає в лікуванні коронавірусу, ні у пом'якшенні симптомів цього захворювання. Про це пише СNN.

Вчені відзначають, що навіть у високих дозах вітамін С і цинк не показали ефективного результату при клінічних випробуваннях. Було проведено два етапи випробувань і медики згорнули всі дослідження, оскільки відразу стало зрозуміло відсутність ефективності цих двох препаратів.

"На жаль, ці два препарати не відповідали тому галасу, який підняли навколо них", - повідомила доктор Ерін Мичос з Джона Хопкінса.

Всіх добровольців розділили на чотири групи. Трьом групам давали вітамін С і цинк окремо, разом і в різних дозуваннях. Четверта група отримувала стандартний догляд під час хвороби: відпочинок, гідратацію, жарознижувальні, але без вітамінів.

"Високі дози кальцію глюконату (цинку) і аскорбінової кислоти (вітаміну С) або обох добавок, не зменшили симптоми SARS-CoV-2", - заявив кардіолог клініки Клівленда доктор Мілинд Десаї.

Крім того, високі дози цих препаратів викликали неприємні побічні ефекти у пацієнтів.

"У групах прийому добавок було зареєстровано більше побічних ефектів (нудота, діарея, спазми шлунка), ніж у групі звичайного догляду", - додали медики.

Раніше вчені встановили, що вітамін С здатний надавати ефективність тільки як профілактика простудних захворювань, а після появи симптомів застуди він вже не допомагає.

2000 мг вітаміну С в день може викликати печію, спазми в шлунку, блювоту, діарею і головні болі. Рекомендована доза щодня – не більше 75 мг для жінок і 90 мг для чоловіків. Цинк також може давати побічні ефекти при дозі понад 40 мг на добу – сухість у роті, нудоту, втрату апетиту та діарея.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали продукти, які врятують взимку від апатії та занепаду сил.

А також розповідали про те, що вчені виявили ще одну шкідливу особливість молока.

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