Молоко может навредить здоровью: медики нашли еще одно подтверждение

Молоко имеет много полезных свойств и входит в рацион многих людей. Но в последнее время о полезности этого напитка ведутся серьезные споры, и медики отмечают – не так уж оно и полезно, а для некоторых может стать губительным.

Молоко при регулярном употреблении может серьезно навредить организму человека. Эксперты Bhub рассказали, для кого оно может стать опасным.

По словам ученых, молоко является популярным продуктом, так как в нем содержится масса полезных веществ – кальций, магний, калий, натрий, витамины А, Д и 12. Но у этого напитка есть и серьезные противопоказания.

Кроме непереносимости лактозы, которая способна вызвать настоящую бурю в организме человека, молоко может стать причиной проблем даже у совершенно здоровых людей.

Новое исследование показало, что регулярное употребление молока (три стакана в день и более), может привести к метеоризму (вздутию живота), диарее, тошноте, а также значительно повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака у женщин.

Медики рекомендуют любителям молока выпивать не более одного стакана в сутки, чтобы не ставить под угрозу свое состояние здоровье.

Кроме того, ученые обнаружили еще один негативный фактор – частое употребление молочных продуктов может вызвать чувство постоянной усталости, головную боль, спровоцировать у молодых людей развитие атеросклероза, остеопороза и артроза.