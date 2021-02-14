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Апатия и упадок сил зимой: эти продукты в рационе точно вас спасут

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 12:15
Апатия и упадок сил зимой: эти продукты в рационе точно вас спасут Продукты, которые прогонят прочь апатию и упадок сил (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зимняя усталость, апатия и упадок сил в середине февраля – обычное явление для многих людей. Отсутствие солнца, малоподвижный образ жизни и низкие температуры воздуха приводят к тому, что силы и энергия падают. А это негативно влияет на ежедневную продуктивность и результативность.

Эксперты назвали продукты питания, которые помогут справиться с зимней усталостью и упадком сил. Об этом говорится в статье на портале Healthline.

Бананы

Один из лучших источников энергии. Они отлично восполнят запас сложных углеводов, калия и витамина В6. Одного банана достаточно, чтобы почувствовать прилив сил.

Жирная рыба

Включите в рацион лосось и тунец – отличные источники белка, жирных кислот и витаминов группы В. Одна порция жирной рыбы способна восполнить суточный запас жирных кислот омега-3 и витамина В12.

Коричневый рис

Обработка такого риса позволяет сохранить питательную ценность в виде клетчатки, витаминов и минералов. В 50 граммах такого риса – 2 грамма клетчатки, суточная норма марганца. Также такой рис имеет низкий гликемический индекс, а значит может помочь регулировать уровень сахара в крови.

Кофе

Кофеин быстро переходит из кровотока в мозг и подавляет активность аденозина, нейромедиатора, который успокаивает центральную нервную систему. В результате увеличивается выработка адреналина, гормона, который стимулирует тело и мозг. Однако не переборщите – суточная норма не должна превышать 400 мг кофеина (около 4 чашек в день).

Яйца

Это не только полезно, но и вкусно, так как в яйцах много белка, который дает энергию. Также в яйцах есть лейцин, который стимулирует выработку энергии и усиливает расщепление жира.

Темный шоколад

В нем содержится большое количество какао, а его антиоксиданты увеличивают кровоток по всему телу, способствуют доставке кислорода к мозгу и мышцам, снижают умственную усталость и улучшают настроение.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали самые полезные молочные продукты, которые замедляют старение.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали продукты, которые не стоит покупать в супермаркетах.

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