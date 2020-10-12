Врачи устроили застолье: названа причина смерти роженицы с ребенком под Херсоном

Врачи принимают роды (коллаж: РБК-Украина)

В Херсонской области разгорелся скандал из-за смерти женщины с ребенком

В селе Нижние Серогозы Херсонской области во время родов скончалась 36-летняя женщина с ребенком. Ее родственники винят в трагедии врачей, а те, в свою очередь, все отрицают и утверждают, что у женщины произошла аллергическая реакция на препараты.

Сейчас стало известно, почему Оксану хотели быстро похоронить и что могли отмечать медики в больнице в тот роковой день. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Изначально ожидалось, что женщина будет рожать 27 сентября, но у нее воды отошли уже 23 числа. Тогда Дмитрия, супруга, дома не было, он был на заработках в Польше.

С женой он общался по Viber, но в последний раз Оксана выходила на связь с матерью Дмитрия. Тогда она написала сообщение, что не может разговаривать, потому что ей дали какую-то таблетку.

Когда мама Дмитрия приехала в роддом, то ей сказали, что таблетки дают всем роженицам. При этом, по словам врача, она сама покупает таблетки роженицам за свои деньги. Но сейчас уже все отрицает.

Несколько часов родные Оксаны не знали, как проходят роды, но позже раздался звонок из роддома, который сообщил, что она умерла, а за жизнь ребенка врачи еще борются.

Оказалось, что женщине сделали кесарево сечение. На помощь приехали специалисты из Херсона. Врач заявил, что ребенка не было чем спасать, поэтому девочку повезли в Херсон в детскую областную больницу, но спасти ее так и не смогли.

По словам Дмитрия, врачи пытались чем побыстрее похоронить Оксану. В первый день ее смерти никто не сообщил в полицию о смерти роженицы.

Местные жители полагают, что врачи допустили халатность. Кроме того, ходят слухи, что в тот день было 25-летие свадьбы главного врача больницы и его жены, которая работает вместе с ним. И якобы они отмечали годовщину в больнице, поэтому не досмотрели за роженицей.

Стоит отметить, что для Оксаны это были не первые роды. У нее уже есть две взрослые дочери.

Напомним, врач-садист из Киева загубил не одну жизнь.

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