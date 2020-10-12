Лікарі влаштували застілля: названа причина смерті породіллі з дитиною під Херсоном

Лікарі приймають пологи (колаж: РБК-Україна)

У Херсонській області розгорівся скандал через смерть жінки з дитиною

У селі Нижні Сірогози Херсонської області під час пологів померла 36-річна жінка з дитиною. Її родичі звинувачують у трагедії лікарів, а ті, своєю чергою, все заперечують і стверджують, що у жінки сталася алергічна реакція на препарати.

Зараз стало відомо, чому Оксану хотіли швидко поховати і що могли відзначати медики в лікарні в той фатальний день. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Спочатку очікувалося, що жінка буде народжувати 27 вересня, але у неї води відійшли вже 23 числа. Тоді Дмитра, дружина, вдома не було, він був на заробітках у Польщі.

З дружиною він спілкувався через Viber, але в останній раз Оксана виходила на зв'язок з матір'ю Дмитра. Тоді вона написала повідомлення, що не може розмовляти, тому що їй дали якусь таблетку.

Коли мама Дмитра приїхала в пологовий будинок, то їй сказали, що таблетки дають всім породіллям. При цьому, за словами лікаря, вона сама купує таблетки породіллям за свої гроші. Але зараз вже все заперечує.

Кілька годин рідні Оксани не знали, як проходять пологи, але пізніше пролунав дзвінок з пологового будинку, який повідомив, що вона померла, а за життя дитини лікарі ще борються.

Виявилося, що жінці зробили кесарів розтин. На допомогу приїхали фахівці з Херсона. Лікар заявив, що дитину не було чим рятувати, тому дівчинку повезли в Херсон в дитячу обласну лікарню, але врятувати її так і не змогли.

За словами Дмитра, лікарі намагалися чим швидше поховати Оксану. В перший день її смерті ніхто не повідомив в поліцію про смерть породіллі.

Місцеві жителі вважають, що лікарі допустили недбалість. Крім того, ходять чутки, що в той день було 25-річчя весілля головного лікаря лікарні і його дружини, яка працює разом з ним. І нібито вони відзначали річницю в лікарні, тому не догледіли за породіллею.

Варто зазначити, що для Оксани це були не перші пологи. У неї вже є дві дорослі дочки.

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